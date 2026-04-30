الخارجية الأميركية: لا نريد اتفاقا سيئا مع إيران

أكدت الخارجية الأميركية أإن الرئيس دونالد ترامب يسعى إلى منع إيران من الحصول على سلاح نووي، مكررة موقف الإدارة الأميركية من أن “النظام الإيراني لا يمكن أن يمتلك سلاحاً نووياً”.
وأضافت في حديث لقناة "الجزيرة" أن الرئيس ترامب يفضّل إجراء محادثات مباشرة وجهاً لوجه، وهو مستعد لذلك، لكنه “لن يرسل مبعوثين في رحلة طويلة لمجرد الاطلاع على ورقة”، في إشارة إلى أسلوب التفاوض مع طهران.
وأشارت إلى أن واشنطن تسعى للحصول على اليورانيوم الإيراني المخصب لمنع استخدامه في تطوير سلاح نووي، لافتة إلى وجود تنسيق مع الحلفاء والشركاء في المنطقة في هذا الملف.
كما شددت على أن الولايات المتحدة لا تريد تكرار اتفاق عام 2015 الذي وُقّع في عهد الرئيس الأميركي باراك أوباما، مؤكداً رفض أي “اتفاق سيئ” مع إيران.