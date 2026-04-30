الخارجية الأميركية: لا نريد اتفاقا سيئا مع إيران

أكدت الخارجية الأميركية أإن الرئيس ترامب يسعى إلى منع من الحصول على سلاح نووي، مكررة موقف من أن “النظام لا يمكن أن يمتلك سلاحاً نووياً”.

وأضافت في حديث لقناة " " أن الرئيس يفضّل إجراء محادثات مباشرة وجهاً لوجه، وهو مستعد لذلك، لكنه “لن يرسل مبعوثين في رحلة طويلة لمجرد الاطلاع على ورقة”، في إشارة إلى أسلوب التفاوض مع .

وأشارت إلى أن تسعى للحصول على اليورانيوم الإيراني المخصب لمنع استخدامه في تطوير سلاح نووي، لافتة إلى وجود تنسيق مع الحلفاء والشركاء في المنطقة في هذا الملف.

كما شددت على أن لا تريد تكرار اتفاق عام 2015 الذي وُقّع في عهد الرئيس الأميركي ، مؤكداً رفض أي “اتفاق سيئ” مع إيران.