تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

الكونغرس الأميركي صوّت لصالح تمويل وزارة الأمن الداخلي وإنهاء الإغلاق الجزئيّ

Lebanon 24
30-04-2026 | 15:14
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أقر الكونغرس الأميركي مشروع قانون يعيد تمويل معظم وكالات وزارة الأمن الداخلي، منهياً بذلك أطول فترة توقف جزئي في تاريخ الوزارة استمرت 76 يوماً، من دون التوصل إلى حل جذري للخلافات السياسية التي فجّرت الأزمة.

وصوّت مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون تمويل جزئي سبق أن مرّره مجلس الشيوخ قبل أكثر من شهر، ليحصل على دعم فوري تقريبًا، ومن المتوقع أن يوقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليصبح قانونًا نافذًا.

ويشمل التمويل الجديد وكالات رئيسية مثل خفر السواحل، وإدارة أمن النقل، والخدمة السرية، ووكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية، ووكالة الأمن السيبراني، إضافة إلى مؤسسات أخرى لا تتعلق مباشرة بملف الهجرة، على أن يستمر التمويل حتى نهاية السنة المالية.

في المقابل، أبقى الاتفاق الخلافات قائمة بشأن وكالات إنفاذ قوانين الهجرة، مثل هيئة الهجرة والجمارك وحرس الحدود، والتي سيتم تمويلها لاحقًا ضمن حزمة منفصلة يعتزم الجمهوريون تمريرها بآلية حزبية تتجاوز التعطيل في مجلس الشيوخ. (العربية)
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: ترامب يوقع مشروع قانون ينهي الإغلاق الجزئي للحكومة
lebanon 24
Lebanon24
01/05/2026 01:46:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الأمن الداخلي الأميركي: التحقيق جار بشأن إطلاق النار
lebanon 24
Lebanon24
01/05/2026 01:46:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الأميركي يمثل أمام الكونغرس
lebanon 24
Lebanon24
01/05/2026 01:46:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإيراني: استهدفنا بالمسيّرات وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية في القدس ومبنى القوات البرية في قاعدة عرعر
lebanon 24
Lebanon24
01/05/2026 01:46:25 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الأمن الداخلي

دونالد ترامب

مجلس الشيوخ

خفر السواحل

وزارة الأمن

الفيدرالي

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:08 | 2026-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:15 | 2026-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:08 | 2026-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:05 | 2026-04-30
Lebanon24
16:41 | 2026-04-30
Lebanon24
16:33 | 2026-04-30
Lebanon24
16:06 | 2026-04-30
Lebanon24
16:02 | 2026-04-30
Lebanon24
16:00 | 2026-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24