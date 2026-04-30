إنفانتينو: إيران ستُشارك في كأس العالم في أميركا الشمالية

حسم جياني إنفانتينو رئيس "فيفا"، مسألة مشاركة في 2026، التي ستقام في أميركا الشمالية، وأكّد مشاركة المنتخب في النهائيات.



وقال: "دعوني أبدأ بتأكيد هذا الأمر مباشرةً، لمن قد يرغب في قول أو كتابة شيء آخر، إن إيران ستشارك بالتأكيد في 2026. بالطبع، ستلعب إيران في الأميركية. والسبب بسيط، لأننا بحاجة إلى التوحد. علينا أن نوحد شعوبنا". (ارم نيوز)

