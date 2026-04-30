الملك تشارلز يختتم زيارته لواشنطن بمراسم رسمية

يختتم الملك تشارلز وقرينته الملكة كاميلا، الزيارة الرسمية التي استغرقت أربعة أيام للولايات المتحدة بمراسم وداع رسمية يحضرها الرئيس الأميركي وقرينته ميلانيا في .

ومن المتوقع أن يضع الملك بعد ذلك إكليلاً من الزهور بمقبرة أرلينغتون الوطنية، عبر نهر بوتوماك في ولاية فرجينيا، وهي موقع يحترمه كثير من حيث دُفِن عشرات الآلاف من قتلى الحرب في البلاد، بالإضافة إلى رئيسين وبعض قضاة المحكمة العليا السابقين.

جاءت الزيارة الملكية إلى ، والتي تواكب مرور 250 سنة على إعلان الاستقلال الأميركي عن الحكم البريطاني، في وقت تشهد فيه العلاقات بين بريطانيا والولايات المتحدة توترات، بعد أن انتقد ترامب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لما وصفه بعدم تقديمه المساعدة في الحرب الأميركية على .

ومن المقرر أن يتوجه تشارلز وكاميلا إلى برمودا مساء الخميس، بعد حضور فعاليات في ولاية فرجينيا.

وكانت أبرز محطات الزيارة الملكية يوم الثلاثاء حين ألقى تشارلز كلمة في جلسة مشتركة لمجلسي الكونغرس الأميركي، تلاها حفل عشاء رسمي في أقامه ترامب والسيدة الأولى.

وخلال الزيارة، شدد تشارلز على الروابط العسكرية والثقافية التاريخية بين بريطانيا والولايات المتحدة، فضلاً عن أهمية حلف شمال الأطلسي (الناتو) في وقت ينتقد فيه ترامب إحجام التحالف العسكري عن تقديم المساعدة العسكرية في الحرب ضد إيران.

وأحيا الملك والملكة أمس الأربعاء ذكرى ضحايا هجمات 11 أيلول في نيويورك، حيث وضعا باقة زهور عند النصب التذكاري المقام في ذات موقع برجي مركز التجارة العالمي.