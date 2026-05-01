الإمارات خارج أوبك.. قرار نفطي أم تحوّل استراتيجي أوسع؟

اذا يمثّل احتمال انسحاب الإمارات من منظمة أوبك تحوّلاً ذا طابع استراتيجي يتجاوز البعد التقني لإدارة الإنتاج، إذ يرتبط، كما يؤكد استاذ الاقتصاد السياسي محمد موسى، برغبتها في امتلاك هامش أوسع من المرونة في تحديد مستويات الإنتاج بما يتلاءم مع استثماراتها الكبيرة في رفع الطاقة الإنتاجية، وبسعيها إلى تعظيم الإيرادات وتنويع خياراتها الاقتصادية خارج القيود الجماعية. كما يعكس تبايناً نسبياً في المقاربات مع حول توازن السوق بين دعم الأسعار والحفاظ على الحصة السوقية، من دون أن يعني ذلك بالضرورة تدهوراً في العلاقات السياسية أو الاستراتيجية بين الطرفين، بقدر ما يشير إلى انتقال نحو نمط أكثر براغماتية في إدارة الملف النفطي داخل الخليج.في المقابل، تميل وكالة فيتش إلى التقليل من الأثر الفوري لأي انسحاب محتمل على الأسواق العالمية، استناداً إلى معطيات تشغيلية ولوجستية تحدّ من قدرة الإمارات على زيادة صادراتها بشكل سريع وكبير، رغم امتلاكها طاقة إنتاجية مرتفعة نظرياً. فالإنتاج الفعلي يبقى، كما يقول موسى، محكوماً باعتبارات تقنية تشمل تطوير الحقول، وإدارة المكامن، والصيانة الدورية، إضافة إلى قيود البنية التحتية وسلاسل الإمداد والعقود طويلة الأجل، ما يجعل أي زيادة محتملة تدريجية وليست صادمة للسوق. وعليه، فإن استقرار الإمدادات في المدى القريب يُرجّح، وفق موسى، أن يحافظ على توازن نسبي في الأسعار، مع بقاء تأثير العوامل الجيوسياسية والطلب العالمي محدِّداً رئيسياً لاتجاهاتها.أما على المدى المتوسط والبعيد، فإن تطوّر القدرات الإنتاجية واللوجستية، بما في ذلك توسيع البنية التحتية وخطوط التصدير مثل مسار أبوظبي–الفجيرة، قد يمنح الإمارات، وفق قراءة الدكتور موسى، قدرة أكبر على إعادة تموضعها كمنتج أكثر استقلالية، بما قد ينعكس على توازنات تحالف أوبك+ وعلى درجة تماسكه، وإن كان من غير المرجح أن يؤدي ذلك إلى تفككه في المدى المنظور. وفي هذا السياق، يبقى تأثير أي تغيير في السياسة الإنتاجية الإماراتية مرهوناً بحجم الزيادة واستمراريتها، إذ قد يؤدي إلى ضغوط نزولية على الأسعار إذا كان كبيراً، أو يظل محدود الأثر إذا بقي ضمن هوامش ضيقة، مع احتمال بروز نمط جديد من المنافسة المنظمة داخل السوق النفطية العالمية دون إلغاء أطر التنسيق القائمة.خلاصةً، يمكن فهم هذه الخطوة إن تحققت بوصفها إعادة تموضع ضمن معادلة دقيقة تجمع بين السيادة الوطنية على القرار النفطي ومتطلبات الاستقرار في السوق العالمية، حيث تسعى الإمارات، كما يقول موسى، إلى تحقيق توازن بين تعظيم عوائدها من جهة، والحفاظ على استقرار الأسعار وعدم إحداث اضطرابات حادة من جهة أخرى. وبالتالي، فإن الأثر الفعلي لن يُقاس بقرار الانسحاب بحد ذاته، بل بمدى ترجمة هذا القرار إلى زيادات ملموسة ومستدامة في الإنتاج، وبكيفية تفاعل بقية المنتجين، وفي مقدّمهم الدول الرئيسية داخل منظمة أوبك وتحالف أوبك+، مع هذا التحول في المديين المتوسط والبعيد.