تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
خاص

الإمارات خارج أوبك.. قرار نفطي أم تحوّل استراتيجي أوسع؟

هتاف دهام - Hitaf Daham

|
Lebanon 24
01-05-2026 | 03:00
A-
A+
الإمارات خارج أوبك.. قرار نفطي أم تحوّل استراتيجي أوسع؟
الإمارات خارج أوبك.. قرار نفطي أم تحوّل استراتيجي أوسع؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في خطوة مفاجئة، أعلنت الإمارات العربية المتحدة خروجها من منظمة أوبك ومن تحالف "أوبك+"، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ اعتباراً من اليوم، ويأتي هذا القرار في أعقاب تداعيات الحرب الأميركية–الإسرائيلية–الإيرانية، التي أعادت رسم ملامح التوازنات الجيوسياسية في المنطقة، وفرضت معادلات جديدة على أسواق الطاقة وحسابات الدول المنتجة. كما يتقاطع مع تحولات متسارعة في سوق الطاقة العالمية، ويتزامن ذلك أيضاً مع سعي دول المنطقة إلى تنويع اقتصاداتها وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، ما يدفعها إلى تبنّي سياسات أكثر مرونة واستقلالية في إدارة مواردها. وفي هذا السياق، لا يُقرأ القرار الإماراتي بوصفه مجرد خطوة نفطية، بل كجزء من إعادة تموضع أوسع ضمن بيئة إقليمية ودولية شديدة التعقيد، تتداخل فيها الاعتبارات الاقتصادية مع الحسابات الاستراتيجية.

اذا يمثّل احتمال انسحاب الإمارات من منظمة أوبك تحوّلاً ذا طابع استراتيجي يتجاوز البعد التقني لإدارة الإنتاج، إذ يرتبط، كما يؤكد استاذ الاقتصاد السياسي محمد موسى، برغبتها في امتلاك هامش أوسع من المرونة في تحديد مستويات الإنتاج بما يتلاءم مع استثماراتها الكبيرة في رفع الطاقة الإنتاجية، وبسعيها إلى تعظيم الإيرادات وتنويع خياراتها الاقتصادية خارج القيود الجماعية. كما يعكس تبايناً نسبياً في المقاربات مع المملكة العربية السعودية حول توازن السوق بين دعم الأسعار والحفاظ على الحصة السوقية، من دون أن يعني ذلك بالضرورة تدهوراً في العلاقات السياسية أو الاستراتيجية بين الطرفين، بقدر ما يشير إلى انتقال نحو نمط أكثر براغماتية في إدارة الملف النفطي داخل الخليج.

في المقابل، تميل وكالة فيتش إلى التقليل من الأثر الفوري لأي انسحاب محتمل على الأسواق العالمية، استناداً إلى معطيات تشغيلية ولوجستية تحدّ من قدرة الإمارات على زيادة صادراتها بشكل سريع وكبير، رغم امتلاكها طاقة إنتاجية مرتفعة نظرياً. فالإنتاج الفعلي يبقى، كما يقول موسى، محكوماً باعتبارات تقنية تشمل تطوير الحقول، وإدارة المكامن، والصيانة الدورية، إضافة إلى قيود البنية التحتية وسلاسل الإمداد والعقود طويلة الأجل، ما يجعل أي زيادة محتملة تدريجية وليست صادمة للسوق. وعليه، فإن استقرار الإمدادات في المدى القريب يُرجّح، وفق موسى، أن يحافظ على توازن نسبي في الأسعار، مع بقاء تأثير العوامل الجيوسياسية والطلب العالمي محدِّداً رئيسياً لاتجاهاتها.

أما على المدى المتوسط والبعيد، فإن تطوّر القدرات الإنتاجية واللوجستية، بما في ذلك توسيع البنية التحتية وخطوط التصدير مثل مسار أبوظبي–الفجيرة، قد يمنح الإمارات، وفق قراءة الدكتور موسى، قدرة أكبر على إعادة تموضعها كمنتج أكثر استقلالية، بما قد ينعكس على توازنات تحالف أوبك+ وعلى درجة تماسكه، وإن كان من غير المرجح أن يؤدي ذلك إلى تفككه في المدى المنظور. وفي هذا السياق، يبقى تأثير أي تغيير في السياسة الإنتاجية الإماراتية مرهوناً بحجم الزيادة واستمراريتها، إذ قد يؤدي إلى ضغوط نزولية على الأسعار إذا كان كبيراً، أو يظل محدود الأثر إذا بقي ضمن هوامش ضيقة، مع احتمال بروز نمط جديد من المنافسة المنظمة داخل السوق النفطية العالمية دون إلغاء أطر التنسيق القائمة.

خلاصةً، يمكن فهم هذه الخطوة إن تحققت بوصفها إعادة تموضع ضمن معادلة دقيقة تجمع بين السيادة الوطنية على القرار النفطي ومتطلبات الاستقرار في السوق العالمية، حيث تسعى الإمارات، كما يقول موسى، إلى تحقيق توازن بين تعظيم عوائدها من جهة، والحفاظ على استقرار الأسعار وعدم إحداث اضطرابات حادة من جهة أخرى. وبالتالي، فإن الأثر الفعلي لن يُقاس بقرار الانسحاب بحد ذاته، بل بمدى ترجمة هذا القرار إلى زيادات ملموسة ومستدامة في الإنتاج، وبكيفية تفاعل بقية المنتجين، وفي مقدّمهم الدول الرئيسية داخل منظمة أوبك وتحالف أوبك+، مع هذا التحول في المديين المتوسط والبعيد.
 
المصدر: خاص لبنان24
خاص

إقتصاد

عربي-دولي

مقالات لبنان24

المملكة العربية السعودية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

السعودية

إسرائيل

المملكة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24