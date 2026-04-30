مسؤول أميركي بارز يُعلن: الأعمال العدائية مع إيران "منتهية" لأغراض قانون صلاحيات الحرب

أعلن مسؤول أميركي بارز ان الأعمال العدائية مع التي بدأت في 28 شباط الماضي "منتهية" لأغراض قانون صلاحيات الحرب.



وأضاف المسؤول: "اتفق الطرفان على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين اعتبارا من الثلاثاء 7 نيسان، وتم تمديده لاحقا، ولم يحدث أي بين القوات الأميركية وإيران منذ الثلاثاء 7 نيسان".



وتنقضي اليوم الجمعة مهلة أمام الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب على إيران، أو اللجوء للكونغرس وتقديم مبررات لتمديدها.



لكن هذا الموعد، وهو نهاية مهلة مدتها 60 يوما، سيمر على الأرجح من دون تغير ⁠في مسار الصراع الذي اعتراه الجمود وتحول إلى مواجهة بشأن طرق الشحن.



ويبدو إعلان إنهاء الحرب أمرا مستبعدا الآن، بالنظر إلى مستجدات الأوضاع على الأرض والتصريحات الصادرة عن وطهران.



لكن محللين ومساعدين في قالوا إنهم يتوقعون من إما أن يخطر الكونغرس باعتزامه التمديد لمدة ، أو أن يتجاهل المهلة تماما، لتدعي إدارته حينها أن وقف إطلاق النار الحالي مع إيران هو نهاية للصراع.



