عربي-دولي

مسؤول أميركي بارز يُعلن: الأعمال العدائية مع إيران "منتهية" لأغراض قانون صلاحيات الحرب

30-04-2026 | 23:22
مسؤول أميركي بارز يُعلن: الأعمال العدائية مع إيران منتهية لأغراض قانون صلاحيات الحرب
أعلن مسؤول أميركي بارز ان الأعمال العدائية مع إيران التي بدأت في 28 شباط الماضي "منتهية" لأغراض قانون صلاحيات الحرب.

وأضاف المسؤول: "اتفق الطرفان على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين اعتبارا من الثلاثاء 7 نيسان، وتم تمديده لاحقا، ولم يحدث أي تبادل لإطلاق النار بين القوات الأميركية وإيران منذ الثلاثاء 7 نيسان". 

وتنقضي اليوم الجمعة مهلة أمام الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على إيران، أو اللجوء للكونغرس وتقديم مبررات لتمديدها.

لكن هذا الموعد، وهو نهاية مهلة مدتها 60 يوما، سيمر على الأرجح من دون تغير ⁠في مسار الصراع الذي اعتراه الجمود وتحول إلى مواجهة بشأن طرق الشحن.

ويبدو إعلان إنهاء الحرب أمرا مستبعدا الآن، بالنظر إلى مستجدات الأوضاع على الأرض والتصريحات الصادرة عن واشنطن وطهران.

لكن محللين ومساعدين في الكونغرس قالوا إنهم يتوقعون من ترامب إما أن يخطر الكونغرس باعتزامه التمديد لمدة 30 يوما، أو أن يتجاهل المهلة تماما، لتدعي إدارته حينها أن وقف إطلاق النار الحالي مع إيران هو نهاية للصراع.
واشنطن تعتبر مواجهة إيران "منتهية".. والكونغرس يسأل عن صلاحيات الحرب
مسؤول أميركي بارز يستقيل احتجاجًا على الحرب ضد إيران ويثير جدلاً واسعًا
أكسيوس: الرد الايراني يشمل مطالبة بإنهاء الحرب في إيران وإنهاء الأعمال العدائية في لبنان
القضاء يتحرك في المتن: مساعدات غذائية منتهية الصلاحية
