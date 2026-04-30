كيف استغلت طهران الهدنة لإخراج سلاحها؟ تقرير يكشف

استغلت فترة توقف القتال لإعادة تفعيل جزء كبير من قدراتها الصاروخية المخبأة، في خطوة تهدف إلى تسريع جاهزيتها لأي تصعيد محتمل.



ونقلت شبكة "إن بي سي" عن مسؤول أميركي ومصدرين مطلعين أن كثفت عمليات استخراج صواريخ باليستية وذخائر ومسيّرات كانت مطمورة تحت الأرض أو مدفونة تحت الركام، مستفيدة من الهدنة الهشة لإعادة تأهيل قدراتها على ضرب أهداف في .



وتتناقض هذه التحركات مع الادعاءات الأميركية بتدمير معظم الترسانة ، إذ تشير تقديرات استخباراتية إلى بقاء مخزون كبير من الأسلحة كان مخبأ مسبقاً للحماية. ورصدت صور الأقمار الصناعية نشاطاً متزايداً في قواعد تحت الأرض خلال الأسابيع الماضية.



وبحسب التقرير، تلقت معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران "حافظت على جزء كبير من قدراتها عبر الخدع والتوزيع"، مما يعقد المشهد العسكري في حال انهيار الاتفاق.



وفي موازاة ذلك، تلقى الرئيس الأميركي إحاطة من فريق حول خطط عسكرية محدثة، تشمل خيارات لتأمين مضيق هرمز وتدمير المواد النووية الإيرانية في حال استئناف العمليات. (روسيا اليوم)



