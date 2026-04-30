عربي-دولي

كيف استغلت طهران الهدنة لإخراج سلاحها؟ تقرير يكشف

30-04-2026 | 23:33
كيف استغلت طهران الهدنة لإخراج سلاحها؟ تقرير يكشف
استغلت إيران فترة توقف القتال لإعادة تفعيل جزء كبير من قدراتها الصاروخية المخبأة، في خطوة تهدف إلى تسريع جاهزيتها لأي تصعيد محتمل.

ونقلت شبكة "إن بي سي" عن مسؤول أميركي ومصدرين مطلعين أن طهران كثفت عمليات استخراج صواريخ باليستية وذخائر ومسيّرات كانت مطمورة تحت الأرض أو مدفونة تحت الركام، مستفيدة من الهدنة الهشة لإعادة تأهيل قدراتها على ضرب أهداف في الشرق الأوسط.

وتتناقض هذه التحركات مع الادعاءات الأميركية بتدمير معظم الترسانة الإيرانية، إذ تشير تقديرات استخباراتية إلى بقاء مخزون كبير من الأسلحة كان مخبأ مسبقاً للحماية. ورصدت صور الأقمار الصناعية نشاطاً متزايداً في قواعد تحت الأرض خلال الأسابيع الماضية.

وبحسب التقرير، تلقت واشنطن معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران "حافظت على جزء كبير من قدراتها عبر الخدع والتوزيع"، مما يعقد المشهد العسكري في حال انهيار الاتفاق.

وفي موازاة ذلك، تلقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إحاطة من فريق الأمن القومي حول خطط عسكرية محدثة، تشمل خيارات لتأمين مضيق هرمز وتدمير المواد النووية الإيرانية في حال استئناف العمليات. (روسيا اليوم)
