أكد السفير المتجول في أرتيوم بولاتوف أن ستستخدم كل الوسائل والموارد المتاحة لضمان احترام مبدأ حرية الملاحة في بحر البلطيق.



وقال بولاتوف في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي": "أشرنا بحزم أكثر من مرة إلى أن الجانب الروسي سيستخدم مجموعة كاملة من الوسائل والموارد المتاحة لديه لضمان احترام حرية الملاحة في بحر البلطيق، وفي المقدمة الوسائل القانونية والسياسية، لكن الأمر لا يقتصر عليها".



وفي السياق نفسه، قال نائب ألكسندر غروشكو إن نشاط دول في بحر البلطيق يخلق تهديدات جدية للملاحة الدولية والنشاط الاقتصادي.



واعتبر غروشكو أن مهمة الحلف "حارس البلطيق"، التي أُطلقت في كانون الثاني 2025، تهدف إلى فرض السيطرة على الطرق اللوجستية الدولية وتقييد نقل البضائع لمصلحة .



وكان " " قد أطلق عملية "حارس البلطيق" في 14 كانون الثاني 2025، لتعزيز وجوده العسكري في بحر البلطيق، بعد سلسلة حوادث طالت بنى تحتية حيوية تحت الماء، بينها كابلات طاقة واتصالات بين دول البلطيق، واتهم الحلف ما يسميه "أسطول الظل" الروسي بالوقوف خلفها.



في المقابل، ترى موسكو أن العملية محاولة من "الناتو" لتحويل بحر البلطيق إلى "مياه داخلية" للحلف، وتعتبر الاتهامات الموجهة إلى سفنها ذريعة لتقييد حرية الملاحة.

وكان مساعد نيكولاي باتروشيف قد حذر في شباط 2026 من أن أي حصار للبحر قد يواجه برد عسكري من الأسطول الروسي. (روسيا اليوم)

