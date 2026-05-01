صرخات وفوضى… طالب يطعن زملاءه وحارس أمن

ألقت الشرطة الأميركية القبض على طالب في بمدينة تاكوما في ولاية ، بعد حادث طعن أدى إلى إصابة 4 طلاب وحارس أمن بالغ داخل المدرسة، يوم الخميس.



وقالت الشرطة إن الطالب يواجه 5 تهم تتعلق بالاعتداء من الدرجة الأولى.



وأوضحت المتحدثة باسم إدارة إطفاء تاكوما، ، أن فرق الإسعاف نقلت 5 مصابين من مدرسة فوس الثانوية إلى المستشفيات، بينهم 4 في حالة حرجة وشخص إصابته طفيفة.



وأضافت أن شخصاً سادساً، وهو المشتبه به، احتجزته الشرطة ونُقل إلى المستشفى بعد إصابته بجروح طفيفة. وبحلول وقت متأخر من بعد الظهر، كان جميع المصابين في حالة مستقرة.



وقالت المتحدثة باسم شرطة تاكوما، بويد، إن الجرحى تعرضوا للطعن أو القطع، مشيرة إلى أن المشتبه به أصيب أيضاً خلال المشاجرة.



من جهتها، أعلنت مدارس تاكوما العامة في بيان أنه تم إغلاق المدرسة عند الساعة 1:38 بعد الظهر عقب بدء الحادث، قبل السماح للطلاب بالمغادرة بأمان عند الساعة 2:45 بعد الظهر.



وأكدت بويد أن "المدرسة آمنة، والتحقيق جار حالياً"، لافتة إلى تخصيص منطقة داخل المدرسة ليتمكن الأهالي من اصطحاب أبنائهم. (العربية)

Advertisement