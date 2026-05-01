روسيا تُسقط 24 مسيّرة أوكرانية وتلحق أضرارا بميناء أوديسا

أكدت أن هجوما بالطائرات المسيّرة ألحق أضرارا بميناء أوديسا، فيما أعلنت أن أسقطت 24 مسيرة أوكرانية خلال 6 ساعات.



وقال حاكم منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا، أوليه كيبر اليوم الجمعة، إن هجوما روسيا بطائرات مسيرة وقع خلال الليل وأدى إلى إلحاق أضرار بالبنية التحتية للميناء الموجود بالمنطقة إلى جانب إصابة شخصين.



وكتب على تطبيق تلغرام أن مبنيين سكنيين تضررا في الهجوم الذي تسبب أيضا في اندلاع حرائق.



ولم يذكر أي تفاصيل عن الأضرار التي لحقت بمرافق الميناء.



إلى ذلك، قال بروفدي قائد سلاح الطائرات المسيرة الأوكراني اليوم الجمعة عبر تطبيق تلغرام إن أوكرانية هاجمت ميناء توابسي الروسي على للمرة الرابعة.



وفي ، أفادت الروسية بأن أنظمة الإنذار الجوي رصدت ودمرت 24 مسيرة معادية جوية أوكرانية فوق أربع مناطق والبحر الأسود في غضون 6 ساعات.



ووفقا لبيان الوزارة، تصدت وسائط الدفاع الجوي المناوبة بالجيش الروسي للمسيرات ودمرتها.











