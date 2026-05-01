عربي-دولي

روسيا تُسقط 24 مسيّرة أوكرانية وتلحق أضرارا بميناء أوديسا

01-05-2026 | 01:58
روسيا تُسقط 24 مسيّرة أوكرانية وتلحق أضرارا بميناء أوديسا
أكدت أوكرانيا أن هجوما روسيا بالطائرات المسيّرة ألحق أضرارا بميناء أوديسا، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 24 مسيرة أوكرانية خلال 6 ساعات.

وقال حاكم منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا، أوليه كيبر اليوم الجمعة، إن هجوما روسيا بطائرات مسيرة وقع خلال الليل وأدى إلى إلحاق أضرار بالبنية التحتية للميناء الموجود بالمنطقة إلى جانب إصابة شخصين.

وكتب على تطبيق تلغرام أن مبنيين سكنيين تضررا في الهجوم الذي تسبب أيضا في اندلاع حرائق.

ولم يذكر أي تفاصيل عن الأضرار التي لحقت بمرافق الميناء.

إلى ذلك، قال روبرت بروفدي قائد سلاح الطائرات المسيرة الأوكراني اليوم الجمعة عبر تطبيق تلغرام إن مسيرات أوكرانية هاجمت ميناء توابسي الروسي على البحر الأسود للمرة الرابعة.

وفي موسكو، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الإنذار الجوي رصدت ودمرت 24 مسيرة معادية جوية أوكرانية فوق أربع مناطق والبحر الأسود في غضون 6 ساعات.

ووفقا لبيان الوزارة، تصدت وسائط الدفاع الجوي المناوبة بالجيش الروسي للمسيرات الأوكرانية ودمرتها.




