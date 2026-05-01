Advertisement
عربي-دولي
إيران تهاجم 6 دول عربية: شاركتم في العدوان ويجب أن تُحاسبوا
انتقلت الأزمة بين
إيران
وعدد من
الدول العربية
إلى
مجلس الأمن
، بعد ردّ
طهران
على رسالة مشتركة قدّمتها 6 دول عربية، متهمةً هذه الدول بالمشاركة في ما وصفته بـ"العدوان" عليها.
وقال ممثل إيران الدائم لدى
الأمم المتحدة
أمير سعيد إيرواني، إن الدول التي وقعت الرسالة شاركت في الهجمات ضد إيران من خلال السماح باستخدام قواعد عسكرية على أراضيها، انطلقت منها ضربات جوية باتجاه طهران.
وأكد إيرواني أن إيران لم تبدأ النزاع، بل مارست "حقها المشروع في الدفاع عن النفس" وفق ميثاق الأمم المتحدة، رداً على ما اعتبره عدواناً عليها.
وشدد على أن الدول التي سمحت باستخدام قواعدها أو مجالها الجوي أو مياهها الإقليمية أو أراضيها في الهجمات تتحمل المسؤولية، مطالباً بمحاسبتها.
وكانت
الإمارات
والكويت والبحرين والسعودية وقطر والأردن قد وجهت رسالة مشتركة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، أدانت فيها بشدة ما وصفته بـ"الاعتداءات
الإيرانية
السافرة"، سواء بشكل مباشر أو عبر وكلاء وفصائل مسلحة في المنطقة، خصوصاً الهجمات المنطلقة من
العراق
ضد دول المنطقة ومنشآتها.
واعتبرت الدول الموقعة أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكاً واضحاً لسيادتها وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، إضافة إلى مخالفة قرار مجلس الأمن 2817 لعام 2026، الذي يطالب إيران بوقف أي تهديد أو اعتداء فوراً، بما في ذلك استخدام الوكلاء. (روسيا اليوم)
Advertisement
Advertisement
