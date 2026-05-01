رسالة إبستين المخفية.. وثيقة قضائية تعيد الجدل حول وفاته

كشفت صحيفة " تايمز" أن رسالة وداع مزعومة منسوبة لجيفري إبستين بقيت بعيدة عن العلن لنحو 7 سنوات، بعدما حُفظت ضمن ملف قضائي في نيويورك.



وبحسب التقرير، عُثر على الرسالة في 2019 داخل زنزانة إبستين في سجن بمانهاتن، من قبل زميله آنذاك نيكولاس تارتاليوني، وذلك قبل أسابيع من العثور على إبستين ميتاً داخل السجن.



ولاحقاً، أمر قاضٍ فيدرالي بختم الوثيقة ضمن القضية الجنائية الخاصة بتارتاليوني، ما حال دون اطلاع المحققين عليها، رغم أنها قد تكون مرتبطة بالتحقيق الواسع في وفاة إبستين.



وقدّمت "نيويورك تايمز"، الخميس، طلباً إلى المحكمة لرفع السرية عن الرسالة. وقال تارتاليوني إن المذكرة تضمنت عبارة توحي بأنها رسالة وداع، إلا أن الوثيقة لم تُنشر حتى الآن، كما أكدت أنها لم تطلع عليها.



وتشير سجلات رسمية إلى وجود تسلسل زمني من صفحتين يذكر الرسالة، من دون تقديم تفاصيل كافية حول مضمونها. كما ورد أن محامي تارتاليوني صدّقوا على صحتها، من دون توضيح آلية التحقق.



وأُعلنت وفاة إبستين في آب 2019، عن عمر 66 عاماً، باعتبارها انتحاراً وفق الطبيب الشرعي في نيويورك، غير أن الثغرات الأمنية في مركز الإصلاحي، الذي أُغلق لاحقاً، أبقت الأسئلة قائمة حول ظروف وفاته.



أما تارتاليوني، وهو ضابط شرطة سابق أُدين عام 2023 بجريمة قتل رباعية، فيقضي حالياً 4 أحكام بالسجن المؤبد، وينفي أي علاقة له بحادثة إبستين.



وقال تارتاليوني في مقابلات من داخل السجن إنه وجد الرسالة داخل رواية مصورة في الزنزانة، مشيراً إلى أنها كُتبت على ورقة صفراء وتضمنت حديثاً عن التحقيقات ورسالة وداع.



ولا تظهر هذه المذكرة في مستودع وزارة العدل الإلكتروني الخاص بوثائق إبستين، كما لم تُدرج ضمن التحقيقات الرسمية المتعلقة بوفاته، بما في ذلك تقرير مكتب الصادر عام 2023.



وبحسب سجلات المحكمة، دخلت الرسالة لاحقاً في نزاع قانوني بين محامي تارتاليوني، قبل أن يأمر قاضي كاراس بختمها استناداً إلى سرية العلاقة بين المحامي وموكله.

