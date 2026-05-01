تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

رسالة إبستين المخفية.. وثيقة قضائية تعيد الجدل حول وفاته

Lebanon 24
01-05-2026 | 02:40
A-
A+
رسالة إبستين المخفية.. وثيقة قضائية تعيد الجدل حول وفاته
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن رسالة وداع مزعومة منسوبة لجيفري إبستين بقيت بعيدة عن العلن لنحو 7 سنوات، بعدما حُفظت ضمن ملف قضائي في نيويورك.

وبحسب التقرير، عُثر على الرسالة في تموز 2019 داخل زنزانة إبستين في سجن بمانهاتن، من قبل زميله آنذاك نيكولاس تارتاليوني، وذلك قبل أسابيع من العثور على إبستين ميتاً داخل السجن.

ولاحقاً، أمر قاضٍ فيدرالي بختم الوثيقة ضمن القضية الجنائية الخاصة بتارتاليوني، ما حال دون اطلاع المحققين عليها، رغم أنها قد تكون مرتبطة بالتحقيق الواسع في وفاة إبستين.

وقدّمت "نيويورك تايمز"، الخميس، طلباً إلى المحكمة لرفع السرية عن الرسالة. وقال تارتاليوني إن المذكرة تضمنت عبارة توحي بأنها رسالة وداع، إلا أن الوثيقة لم تُنشر حتى الآن، كما أكدت وزارة العدل أنها لم تطلع عليها.

وتشير سجلات رسمية إلى وجود تسلسل زمني من صفحتين يذكر الرسالة، من دون تقديم تفاصيل كافية حول مضمونها. كما ورد أن محامي تارتاليوني صدّقوا على صحتها، من دون توضيح آلية التحقق.

وأُعلنت وفاة إبستين في آب 2019، عن عمر 66 عاماً، باعتبارها انتحاراً وفق الطبيب الشرعي في نيويورك، غير أن الثغرات الأمنية في مركز مانهاتن الإصلاحي، الذي أُغلق لاحقاً، أبقت الأسئلة قائمة حول ظروف وفاته.

أما تارتاليوني، وهو ضابط شرطة سابق أُدين عام 2023 بجريمة قتل رباعية، فيقضي حالياً 4 أحكام بالسجن المؤبد، وينفي أي علاقة له بحادثة إبستين.

وقال تارتاليوني في مقابلات من داخل السجن إنه وجد الرسالة داخل رواية مصورة في الزنزانة، مشيراً إلى أنها كُتبت على ورقة صفراء وتضمنت حديثاً عن التحقيقات ورسالة وداع.

ولا تظهر هذه المذكرة في مستودع وزارة العدل الإلكتروني الخاص بوثائق إبستين، كما لم تُدرج ضمن التحقيقات الرسمية المتعلقة بوفاته، بما في ذلك تقرير مكتب المفتش العام الصادر عام 2023.

وبحسب سجلات المحكمة، دخلت الرسالة لاحقاً في نزاع قانوني بين محامي تارتاليوني، قبل أن يأمر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية كينيث كاراس بختمها استناداً إلى سرية العلاقة بين المحامي وموكله.
مواضيع ذات صلة
عربي-دولي

منوعات

المحكمة الجزئية الأميركية

المحكمة الجزئية

المفتش العام

وزارة العدل

نيويورك

مانهاتن

جيفري

كينيث

تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24