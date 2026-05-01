مع اقتراب انتهاء مهلة الستين يوما.. إيران تتصدى لمسيّرات وطائرات صغيرة

مع اقتراب انتهاء مهلة الستين يوما التي يتوجّب بعدها نظريا أن يطلب الرئيس الأميركي تفويضا من الكونغرس لمواصلة الحرب، أعلنت السلطات ان أنظمة دفاعها الجوي تصدّت مساء أمس الخميس لمسيّرات وطائرات صغيرة.لكن إدارة ألمحت إلى أنها ستتجاهل هذا الأمر، فيما يجد الديموقراطيون أنفسهم عاجزين عن إلزامه به.وقد شنّت وإسرائيل حربا على في الثامن والعشرين من شباط الماضي، وأُبرم وقف لإطلاق النار في الثامن من نيسان ، لكن التوتر بين وطهران ما زال قائما، وكذلك الحصار البحري في مضيق هرمز، ما دفع بأسعار والغاز إلى مستويات لم يسبق لها مثيل منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.وبموجب الدستور الأميركي، يملك الكونغرس وحده سلطة إعلان الحرب، غير أن قانونا صدر عام 1973 أعطى الرئيس صلاحية شن عمل عسكري محدود في حالات طارئة، شرط أن يحصل على تفويض السلطات التشريعية في حال استمرت العملية أكثر من ستين يوما.