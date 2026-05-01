المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات: لا يمكن الوثوق بأي ترتيبات إيرانية أحادية

رأى لرئيس ، أنه لا يمكن الوثوق بأي ترتيبات إيرانية أحادية، وذلك بعد العدوان الغاشم على جيرانها.وقال اليوم الجمعة في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "في الدائر حول ، تبرز الإرادة الدولية الجماعية وأحكام القانون الدولي كضامن رئيسي لحرية الملاحة في هذا الممر الحيوي، بما يخدم استقرار المنطقة والاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد الحرب".وتابع قرقاش: "وبطبيعة الحال، لا يمكن الوثوق بأي ترتيبات إيرانية أحادية أو التعويل عليها بعد عدوانها الغاشم على كافة جيرانها".