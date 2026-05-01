إقتصاد

خطوة طارئة أميركية… هل تنجح في كبح أسعار النفط؟

01-05-2026 | 07:00
خطوة طارئة أميركية… هل تنجح في كبح أسعار النفط؟
تسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى سحب ما يصل إلى 92.5 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي الاستراتيجي، في محاولة لتهدئة الأسواق بعد الارتفاع الحاد في الأسعار بسبب الحرب مع إيران.

وكانت الولايات المتحدة قد وافقت في وقت سابق من هذا العام على سحب 172 مليون برميل من الاحتياطي، ضمن اتفاق أوسع مع أكثر من 30 دولة في وكالة الطاقة الدولية يقضي بسحب نحو 400 مليون برميل.

وبحسب وكالة "رويترز"، عرضت واشنطن حتى الآن 126 مليون برميل من النفط الخام على 3 دفعات، لكن شركات النفط اشترت أقل من 80 مليون برميل، أي نحو 63 بالمئة من الكمية المعروضة.

وفي حال اشترت الشركات كامل الكمية الجديدة، تكون الولايات المتحدة قد حققت هدفها بسحب 172 مليون برميل.

ويأتي التحرك الأميركي في ظل قلق سياسي واقتصادي من استمرار ارتفاع أسعار النفط، خصوصاً قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في تشرين الثاني المقبل، والتي تشكل اختباراً لحلفاء ترامب الجمهوريين.

ورغم السحب من الاحتياطيات، واصلت الأسعار ارتفاعها، إذ تجاوز خام النفط العالمي لفترة وجيزة 126 دولاراً للبرميل، اليوم الخميس، وهو أعلى مستوى في 4 سنوات، وسط مخاوف من اضطراب طويل في إمدادات الشرق الأوسط.

وتتم عمليات السحب من الاحتياطي الاستراتيجي على شكل قروض نفطية تعيدها الشركات لاحقاً مع براميل إضافية، وهي آلية تقول وزارة الطاقة الأميركية إنها تساعد في استقرار الأسواق "من دون أي كلفة على دافعي الضرائب الأميركيين".

ويضم الاحتياطي البترولي الاستراتيجي حالياً نحو 398 مليون برميل، مخزنة في كهوف ملحية داخل 4 مواقع على سواحل تكساس ولويزيانا، وهي كمية تعادل تقريباً استهلاك العالم من النفط خلال 4 أيام. (العربية)
