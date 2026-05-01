تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
20
o
النبطية
18
o
زحلة
20
o
بعلبك
22
o
بشري
19
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
عربي-دولي
خيار "الحسم" يقترب.. هل تنجح الوساطات في نزع فتيل الانفجار؟
Lebanon 24
01-05-2026
|
05:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
تواجه المنطقة منعطفاً حرجاً مع اقتراب انقضاء مهلة الستين يوماً التي يمنحها قانون "صلاحيات الحرب" للرئيس الأميركي، وهي الفترة القانونية التي تضع
الإدارة الأميركية
أمام خيارين: إما انتزاع تفويض جديد من الكونغرس أو إنهاء العمليات العسكرية.
وفي هذا التوقيت الحساس، تقرأ
طهران
المشهد بوصفه نذيراً لتصعيد محتمل وليس تمهيداً لتهدئة مستدامة.
تفيد المؤشرات الواردة من العاصمة
الإيرانية
بأن احتمال استئناف المواجهات بات يتقدم على فرص الحل السياسي. وما يعزز هذا التوجه هو التسريبات المتعلقة بخطط "القيادة المركزية الأميركية" لتنفيذ ضربات جراحية خاطفة، مما دفع القيادة العسكرية الإيرانية لإعادة صياغة استراتيجية الردع الخاصة بها.
ولم يعد الرد
الإيراني
مرهوناً بمبدأ "التكافؤ"، بل لوحت طهران بتوسيع نطاق المواجهة ليشمل المجال البحري، مستهدفة السفن وحاملات الطائرات، رداً على التحركات الأميركية الهادفة لفرض حصار بحري أو تدويل أمن مضيق هرمز.
وفي هذا السياق، أكد "مقر خاتم الأنبياء" جهوزية بنك أهدافه لمواجهة كافة الاحتمالات، بما في ذلك سيناريوهات الحرب البرية.
أما على الصعيد الدبلوماسي، تبدو الفجوة بين الطرفين عميقة، حيث تصطدم الجهود بـ"شروط مفرطة" تعيق التقدم. وتتبنى طهران استراتيجية "فصل الملفات"، رافضة الاستعجال في حسم الملف
النووي
قبل تحقيق خطوات ملموسة على الأرض.
وقد طرحت طهران رؤية للحل تتألف من ثلاث مراحل أساسية:
أولاً: الوقف الشامل للأعمال القتالية بضمانات دولية.
ثانياً: رفع الحصار وتأمين حرية الملاحة في المضيق.
ثالثاً: العودة إلى طاولة المفاوضات النووية بعيداً عن ضغوط الميدان.
ومع استمرار
واشنطن
في التمسك بمسارها الحالي، يبقى المشهد مفتوحاً على كافة الاحتمالات، حيث تدير طهران الأزمة بـ "نفس طويل" يجمع بين الاستنفار القتالي والحذر الدبلوماسي لتجنب الانزلاق نحو مواجهة شاملة غير محسوبة.
(الجزيرة)
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24