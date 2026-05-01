عراقجي: "البنتاغون" يكذب بشأن كلفة "حرب إيران"

اتهم ، عباس عراقجي، الأميركية "البنتاغون" بـ"الكذب" حول كلفة الحرب على .



وقال عراقجي عبر منصة "آكس"، إن "البنتاغون يكذب"، مشيراً إلى أنّ "مقامرة بنيامين كلّفت بشكل مباشر 100 مليار دولار حتى الآن، أي أربعة أضعاف ما يُعلن عنه".



وتابع: "أما التكاليف غير المباشرة على دافعي الضرائب فهي أعلى بكثير، فالفاتورة الشهرية لكل أسرة أ/يركية تبلغ 500 دولار وهي في ارتفاع سريع".



ويوم الأربعاء، قدّر مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية تكلفة عملية "الغضب الملحمي" ضد إيران بنحو 25 مليار دولار، وهو رقم لا يشمل بالكامل المعدات المتضررة أو المدمرة أو المنشآت العسكرية الأميركية التي تعرضت لأضرار.



بدوره، اعتبر المتحدث باسم ، إسماعيل بقائي، أن الهجوم العسكري الذي شنته الولايات المتحدة على إيران لا يمكن تبريره تحت مبدأ "الدفاع عن النفس"، واصفاً إياه بأنه "عمل عدواني" ضد الشعب الإيراني.



وقال بقائي، في منشور عبر منصة "إكس"، رفضاً لتقرير لوزارة الخارجية الأميركية، إن تبرير للهجوم يثير تساؤلات، مضيفاً: "الدفاع عن النفس ضد ماذا؟ هل وقع هجوم مسلح من جانب إيران يبرر ذلك؟ بالتأكيد لا".



وشدد المسؤول الإيراني على رفض بلاده لهذه المبررات، معتبراً أن ما جرى يتعارض مع قواعد القانون الدولي.





