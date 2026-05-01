تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

عراقجي: "البنتاغون" يكذب بشأن كلفة "حرب إيران"

Lebanon 24
01-05-2026 | 05:57
A-
A+
عراقجي: البنتاغون يكذب بشأن كلفة حرب إيران
عراقجي: البنتاغون يكذب بشأن كلفة حرب إيران photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اتهم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" بـ"الكذب" حول كلفة الحرب على إيران.

وقال عراقجي عبر منصة "آكس"، إن "البنتاغون يكذب"، مشيراً إلى أنّ "مقامرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلّفت الولايات المتحدة بشكل مباشر 100 مليار دولار حتى الآن، أي أربعة أضعاف ما يُعلن عنه".

وتابع: "أما التكاليف غير المباشرة على دافعي الضرائب الأميركيين فهي أعلى بكثير، فالفاتورة الشهرية لكل أسرة أ/يركية تبلغ 500 دولار وهي في ارتفاع سريع".

ويوم الأربعاء، قدّر مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية تكلفة عملية "الغضب الملحمي" ضد إيران بنحو 25 مليار دولار، وهو رقم لا يشمل بالكامل المعدات المتضررة أو المدمرة أو المنشآت العسكرية الأميركية التي تعرضت لأضرار.

بدوره، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن الهجوم العسكري الذي شنته الولايات المتحدة على إيران لا يمكن تبريره تحت مبدأ "الدفاع عن النفس"، واصفاً إياه بأنه "عمل عدواني" ضد الشعب الإيراني.

وقال بقائي، في منشور عبر منصة "إكس"، رفضاً لتقرير لوزارة الخارجية الأميركية، إن تبرير واشنطن للهجوم يثير تساؤلات، مضيفاً: "الدفاع عن النفس ضد ماذا؟ هل وقع هجوم مسلح من جانب إيران يبرر ذلك؟ بالتأكيد لا".

وشدد المسؤول الإيراني على رفض بلاده لهذه المبررات، معتبراً أن ما جرى يتعارض مع قواعد القانون الدولي.

رئيس الوزراء الإسرائيلي

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

وزير الخارجية

وزارة الدفاع

الأميركيين

الإسرائيلي

الإيرانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24