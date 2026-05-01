تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

تحذير من مواجهة أميركية - صينية.. مسؤول بارز يطلقه

Lebanon 24
01-05-2026 | 06:11
A-
A+
تحذير من مواجهة أميركية - صينية.. مسؤول بارز يطلقه
تحذير من مواجهة أميركية - صينية.. مسؤول بارز يطلقه photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حذّر مسؤول عسكري أميركي رفيع من تنامي "نذر مواجهة عسكرية" مع الصين، في ظل تسارع التنافس الإستراتيجي بين البلدين وتزايد القدرات العسكرية الصينية.
ووفق موقع "نتسيف" الإسرائيلي، قال قائد سلاح مشاة البحرية الأميركية الفريق ستيفن سكالينكا إن الصين لم تعد تُصنَّف كـ"تهديد مكافئ تقريباً"، بل أصبحت منافساً قوياً للولايات المتحدة على مختلف الجبهات، معتبراً أن "التهديد الصيني هو أكبر تهديد عسكري أجنبي تواجهه الولايات المتحدة في تاريخها". 
 
 
وذكر أنَّ "أي مواجهة مباشرة مع بكين قد تجعل صراعات أخرى، مثل التوترات مع إيران، تبدو أقل أهمية بكثير".


كذلك، شدّد المسؤول الأميركي على ضرورة إعادة تقييم النظرة الأميركية للقدرات العسكرية الصينية، واصفاً تصنيف واشنطن للصين بأنها "منافس مكافئ تقريباً" بأنه "غير دقيق"، ومؤكداً أن هذا النهج يقلل من حجم التحدي الحقيقي.


وأشار سكالينكا إلى أن الصين تقترب من  الولايات المتحدة في مجالات إنتاج السلاح والتكنولوجيا والقدرات العسكرية والنفوذ الجيوسياسي، بل وتساويها فعليًا في بعض الجوانب، وفق تعبيره، لافتًا إلى أن بكين تنطلق من رؤية تعتبر نفسها "مملكة الوسط" وتسعى إلى استعادة مكانتها كقوة عالمية مهيمنة دون تقاسم هذا الدور مع واشنطن.


وفي سياق متصل، أشار التقرير العبري إلى أن هذه التصريحات تعكس تحولًا في التقديرات داخل دوائر صنع القرار الأميركية، مع تراجع الاعتماد على التفوق التكنولوجي وحده كعنصر ردع أمام الصين، خاصة في ظل تقليص بكين للفجوة في مجالات حساسة مثل الصواريخ فرط الصوتية، وأنظمة الدفاع الجوي المتكاملة.


كذلك، لفت إلى أن قدرات الصين في توجيه ضربات دقيقة تفرض على الولايات المتحدة إعادة النظر في تموضع قواتها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما يشمل تعزيز حماية القواعد العسكرية وتبني نماذج انتشار أكثر مرونة تعتمد على وحدات صغيرة متنقلة مزودة بصواريخ بعيدة المدى وطائرات مسيّرة متطورة.


وبحسب التقرير، تعمل واشنطن كذلك على تطوير أنظمة دفاع صاروخي مستقلة، في ظل اعتقاد متزايد بأن الاعتماد على منظومات تقليدية مثل "باتريوت" لم يعد كافيًا لمواجهة التهديدات الصينية المتطورة.


وتشير تقديرات أوردها الموقع إلى أن أي صراع محتمل بين الولايات المتحدة والصين قد يكون طويل الأمد، ويتطلب قدرات كبيرة على الاستمرار وإعادة الإمداد العسكري، في ظل تقارب متزايد في القدرات التكنولوجية وتفوق صيني كمي في بعض المجالات.


كذلك، أشار التقرير إلى تفوق الصين في مجالات متعددة، أبرزها الصواريخ فرط الصوتية عبر أنظمة مثل DF-17، إلى جانب تطوير صواريخ جديدة قادرة على المناورة بسرعات تفوق 5 ماخ، ما يصعّب على أنظمة الدفاع الأميركية الحالية اعتراضها.


وفي مجال الذكاء الاصطناعي والحرب الذاتية، أوضح التقرير أن الصين تعتمد على نموذج "الدمج العسكري–المدني" لتسريع تطوير التقنيات ونشرها، مع التركيز على أسراب من الأنظمة غير المأهولة منخفضة التكلفة، مقابل تفوق أمريكي في الخوارزميات والرقائق المتقدمة.


كذلك، أشار إلى الفجوة الصناعية المتسعة بين البلدين، حيث تمتلك الصين قدرة تصنيعية تفوق الولايات المتحدة بعدة أضعاف في قطاعات حيوية، بينها بناء السفن، إضافة إلى استثمارات ضخمة في الحوسبة الكمومية وتطوير تقنيات عسكرية مستقبلية. (إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
مسؤول أميركي بارز يُعلن: الأعمال العدائية مع إيران "منتهية" لأغراض قانون صلاحيات الحرب
الولايات المتحدة

الإسرائيلي

إسرائيل

الصينية

واشنطن

التركي

الترك

كالين

تابع
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24