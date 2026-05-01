Advertisement

حديث عن خطة لترامب.. هذا ما قيل عن "هرمز"

كشفت صحيفة "بوليتيكو" أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب طرح خطة عسكرية جديدة تهدف لإعادة فتح مضيق هرمز.

ويأتي كلام الصحيفة، اليوم الجمعة، عقب انتهاء حرب إيران بموجب قانون صلاحيات الحرب.

وانتهاء الحرب قانونياً لا يعني انتهاءها على أرض الواقع، فيما أدت تسريبات إلى اندلاع حرب كلامية بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن صلاحيات الرئيس ترامب لإطلاق عملية عسكرية جديدة بمسمى آخر.


وبحسب "بوليتيكو"، فإن الخطة الجديدة التي طرحها الرئيس ترامب لإعادة فتح مضيق هرمز تقضي بمواصلة الحصار على الموانئ الإيرانية مع التنسيق مع الحلفاء لجعل إيران تدفع تكاليف أعلى جراء تقويضها تدفق الطاقة الحر.

كذلك، قدرت "بوليتيكو" خسائر إيران اليومية نتيجة الحصار بنحو 500 مليون دولار.

وبالموازاة، قال مسؤولان أميركيان لموقع "أكسيوس" إن الرئيس الأميركي تلقى إحاطة حول خطط عسكرية جديدة ضد إيران.

وأوضح المسؤولان أن قائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر، ورئيس هيئة الأركان المشتركة قدما لترامب لمدة 45 دقيقة، تفاصيل عن الخطط الجديدة المحتملة لعمليات في إيران.

وقبل ذلك، قال مسؤول رفيع في إدارة الرئيس الأميركي ترامب، إن العمليات القتالية التي بدأت ضد إيران في 28 شباط قد انتهت، لأسباب تتعلق بقانون صلاحيات الحرب، وذلك بحسب ما نقلته وكالتا "رويترز" و"أسوشيتد برس".

وبموجب قانون صلاحيات الحرب، الذي يهدف إلى تقييد الصلاحيات العسكرية للرئيس، كان أمام ترامب حتى اليوم الجمعة للحصول على تفويض من الكونغرس لمواصلة العمليات العسكرية أو وقف القتال، وذلك بعد انقضاء مدة الستين يوماً التي يحددها القانون. كذلك، يتيح القانون للإدارة تمديد هذه المهلة لمدة تصل إلى 30 يوماً.

ولتجاوز هذا اللغط القانوني، قال ريتشارد غولدبيرغ، الذي شغل منصب مدير مكافحة أسلحة الدمار الشامل الإيرانية في مجلس الأمن القومي خلال ولاية ترامب الأولى، إنه أوصى مسؤولي الإدارة بالانتقال إلى عملية جديدة باسم جديد لتكمل العملية الأولى التي انطلقت في 28 شباط باسم "الغضب الملحمي".

وأضاف أن "المهمة الجديدة "ستكون مهمة "دفاع عن النفس" تركز على إعادة فتح مضيق هرمز مع الاحتفاظ بالحق في القيام بعمل هجومي لدعم استعادة حرية الملاحة.

في خضم هذا الجدل، قال الرئيس الأميركي إنه لا يسمي المواجهة مع إيران حرباً، بل "عملية عسكرية"، كما أكد أن إيران مستميتة من أجل التوصل إلى اتفاق.

وفي مقابلة مع "نيوز ماكس"، أكد ترامب أن بلاده انتصرت بالفعل في إيران، لكنها تريد الفوز بفارق كبير، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن المكاسب العسكرية غير كافية وحدها، وأنه يجب الحصول على ضمانات من طهران بعدم امتلاك النووي أبداً.

كذلك، جدد الرئيس الأميركي التأكيد على أن إيران باتت ضعيفة للغاية عسكرياً واقتصادياً، وستحتاج نحو 20 عاماً لإعادة البناء.
Advertisement
