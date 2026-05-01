سوريا: العثور على مقبرة جماعية تضم 56 جثة بريف حلب

كشفت ، اليوم الجمعة، عن جريمة مروعة تعود فصولها إلى العام 2013، عقب العثور على مقبرة جماعية داخل بئر في قرية "مزرعة الراهب" حلب .



وبناءً على بلاغ دقيق، تمكنت الفرق المختصة من استخراج رفات 56 شخصاً، أكدت المعطيات الأولية أنهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال. وتفيد التقارير أن الضحايا جرى اقتيادهم قبل 13 عاماً إلى أحد الحواجز العسكرية في المنطقة، حيث تمت تصفيتهم وإلقاء جثثهم في البئر.

ونقلت مصادر إعلامية رسمية روايات صادمة تشير إلى أن بعض الضحايا أُلقوا في البئر وهم على قيد الحياة قبل إطلاق النار عليهم داخلها.



ويقع موقع المقبرة على طريق "خناصر-أثريا" الاستراتيجي، الذي كان يعد شريان إمداد عسكرياً رئيسياً إبان سيطرة النظام السابق، وعرف بكثافة الحواجز الأمنية والعسكرية المنتشرة على طوله في تلك الفترة.

وأوضحت السلطات أن الرفات التي تعرضت لتحلل كبير نُقلت إلى مختبرات لإجراء الفحوصات اللازمة للتعرف على هويات الضحايا.



تعيد هذه الحادثة فتح ملف المفقودين الدامي في ، حيث تقدر للمفقودين أعدادهم بأكثر من 300 ألف شخص قضوا أو اختفوا خلال عقود من حكم عائلة ، وتفاقمت الظاهرة عقب قمع احتجاجات 2011 وما تلاها من حرب أهلية انتهت بالإطاحة ببشار الأسد في كانون الأول الماضي.



وتشير السجلات الحقوقية إلى أن كافة أطراف الصراع، بما في ذلك تنظيم "داعش" خلال فترة سيطرته على مناطق واسعة، متورطة في ارتكاب فظائع وإعدامات ميدانية تركت وراءها آلاف المفقودين والمقابر الجماعية المجهولة.