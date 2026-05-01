تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
20
o
النبطية
18
o
زحلة
20
o
بعلبك
22
o
بشري
19
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
عربي-دولي
سوريا: العثور على مقبرة جماعية تضم 56 جثة بريف حلب
Lebanon 24
01-05-2026
|
06:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت
السلطات الأمنية
السورية
، اليوم الجمعة، عن جريمة مروعة تعود فصولها إلى العام 2013، عقب العثور على مقبرة جماعية داخل بئر في قرية "مزرعة الراهب"
بريف
حلب
الشمالي
.
وبناءً على بلاغ دقيق، تمكنت الفرق المختصة من استخراج رفات 56 شخصاً، أكدت المعطيات الأولية أنهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال. وتفيد التقارير أن الضحايا جرى اقتيادهم قبل 13 عاماً إلى أحد الحواجز العسكرية في المنطقة، حيث تمت تصفيتهم وإلقاء جثثهم في البئر.
ونقلت مصادر إعلامية رسمية روايات صادمة تشير إلى أن بعض الضحايا أُلقوا في البئر وهم على قيد الحياة قبل إطلاق النار عليهم داخلها.
ويقع موقع المقبرة على طريق "خناصر-أثريا" الاستراتيجي، الذي كان يعد شريان إمداد عسكرياً رئيسياً إبان سيطرة النظام السابق، وعرف بكثافة الحواجز الأمنية والعسكرية المنتشرة على طوله في تلك الفترة.
وأوضحت السلطات أن الرفات التي تعرضت لتحلل كبير نُقلت إلى مختبرات
وزارة الصحة
لإجراء الفحوصات اللازمة للتعرف على هويات الضحايا.
تعيد هذه الحادثة فتح ملف المفقودين الدامي في
سوريا
، حيث تقدر
الهيئة الوطنية
للمفقودين أعدادهم بأكثر من 300 ألف شخص قضوا أو اختفوا خلال عقود من حكم عائلة
الأسد
، وتفاقمت الظاهرة عقب قمع احتجاجات 2011 وما تلاها من حرب أهلية انتهت بالإطاحة ببشار الأسد في كانون الأول الماضي.
وتشير السجلات الحقوقية إلى أن كافة أطراف الصراع، بما في ذلك تنظيم "داعش" خلال فترة سيطرته على مناطق واسعة، متورطة في ارتكاب فظائع وإعدامات ميدانية تركت وراءها آلاف المفقودين والمقابر الجماعية المجهولة.
السلطات الأمنية
الهيئة الوطنية
وزارة الصحة
بشار الأسد
السورية
الشمالي
الظاهر
الشمال
تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24