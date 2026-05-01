تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

سوريا: العثور على مقبرة جماعية تضم 56 جثة بريف حلب

Lebanon 24
01-05-2026 | 06:51
A-
A+
سوريا: العثور على مقبرة جماعية تضم 56 جثة بريف حلب
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت السلطات الأمنية السورية، اليوم الجمعة، عن جريمة مروعة تعود فصولها إلى العام 2013، عقب العثور على مقبرة جماعية داخل بئر في قرية "مزرعة الراهب" بريف حلب الشمالي.

وبناءً على بلاغ دقيق، تمكنت الفرق المختصة من استخراج رفات 56 شخصاً، أكدت المعطيات الأولية أنهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال. وتفيد التقارير أن الضحايا جرى اقتيادهم قبل 13 عاماً إلى أحد الحواجز العسكرية في المنطقة، حيث تمت تصفيتهم وإلقاء جثثهم في البئر.
 
ونقلت مصادر إعلامية رسمية روايات صادمة تشير إلى أن بعض الضحايا أُلقوا في البئر وهم على قيد الحياة قبل إطلاق النار عليهم داخلها.

ويقع موقع المقبرة على طريق "خناصر-أثريا" الاستراتيجي، الذي كان يعد شريان إمداد عسكرياً رئيسياً إبان سيطرة النظام السابق، وعرف بكثافة الحواجز الأمنية والعسكرية المنتشرة على طوله في تلك الفترة.
 
وأوضحت السلطات أن الرفات التي تعرضت لتحلل كبير نُقلت إلى مختبرات وزارة الصحة لإجراء الفحوصات اللازمة للتعرف على هويات الضحايا.

تعيد هذه الحادثة فتح ملف المفقودين الدامي في سوريا، حيث تقدر الهيئة الوطنية للمفقودين أعدادهم بأكثر من 300 ألف شخص قضوا أو اختفوا خلال عقود من حكم عائلة الأسد، وتفاقمت الظاهرة عقب قمع احتجاجات 2011 وما تلاها من حرب أهلية انتهت بالإطاحة ببشار الأسد في كانون الأول الماضي.

وتشير السجلات الحقوقية إلى أن كافة أطراف الصراع، بما في ذلك تنظيم "داعش" خلال فترة سيطرته على مناطق واسعة، متورطة في ارتكاب فظائع وإعدامات ميدانية تركت وراءها آلاف المفقودين والمقابر الجماعية المجهولة.
سانا: العثور على مقبرة جماعية تضم نحو 55 رفاتاً بشرية في قرية مزرعة الراهب بالريف الجنوبي
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24