في لندن.. مثول رجل أمام محكمة لمهاجمته شخصين يهوديين

مثل رجل يبلغ من العمر 45 عاماً أمام محكمة في ، اليوم الجمعة، بتهمة الشروع في القتل بسبب هجوم تعرض خلاله يهوديان للطعن في جولدرز جرين بشمال لندن، في واقعة ‌وصفها أفراد من الشرطة بأنها قد تكون إرهابية.

وبحسب وكالة " "، فقد مثل المتهم، الذي يدعى سليمان، أمام محكمة وستمنستر الجزئية في لندن بتهمتي الشروع في قتل شلومي راند (34 عاماً) وموشيه شاين (76 عاماً)، ‌الذي ⁠ورد اسمه في لائحة الاتهام باسم نورمان شاين، إضافة إلى حيازة سلاح أبيض.



وعقب الهجوم، رفعت السلطات تحذير التهديد الإرهابي على مستوى البلاد إلى ثاني أعلى درجة، ما يعني أن وقوع هجوم إرهابي خلال الأشهر الستة المقبلة بات مُرجحاً إلى حد كبير.



وجاء الهجوم في أعقاب سلسلة من وقائع استهداف أماكن في ⁠منطقة شمال لندن نفسها، والتي يقطنها عدد كبير من ، مما دفع رئيس الوزراء كير ستارمر إلى التعهد باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية اليهود.



وذكرت الشرطة في وقت سابق أن راند غادر المستشفى، وأن شاين لا يزال بالمستشفى لكن في حالة مستقرة.



وتم اتهام سليمان، وهو بريطاني مولود ⁠في ، أيضا بالشروع في القتل فيما يتعلق بواقعة منفصلة في وقت سابق نفسه في جنوب لندن.



وظهر سليمان في قفص الاتهام مرتديا ملابس رياضية رمادية اليوم. ⁠وقالت إيما هارواي ممثلة الادعاء العام إن سليمان اعتدى على صديق سابق في جنوب لندن صباح الأربعاء، قبل أن ينفذ هجوماً آخر في شمال ⁠لندن في وقت لاحق من اليوم نفسه.



وجرى تمديد احتجاز سليمان في الحبس الاحتياطي، ومن المقرر مثوله أمام محكمة أولد بيلي في لندن في 15 أيار. (رويترز)