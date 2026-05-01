تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
18
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
19
o
النبطية
19
o
زحلة
22
o
بعلبك
23
o
بشري
15
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
عبر "الوسيط الباكستاني".. مقترح إيراني على طاولة واشنطن لإنهاء الحرب
Lebanon 24
01-05-2026
|
09:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الجمعة، بأن طهران قدمت مقترحاً جديداً للولايات المتحدة عبر باكستان، يهدف إلى التفاوض بشأن وضع حد نهائي للحرب المستمرة في
الشرق الأوسط
، في خطوة تعكس حراكاً دبلوماسياً مكثفاً لإنهاء الصراع.
ونقلت وكالة الأنباء
الإيرانية
الرسمية "إرنا" أن الجمهورية الإسلامية سلمت أحدث مقترحاتها التفاوضية إلى باكستان، بصفتها الوسيط في المباحثات مع واشنطن، ليل الخميس. وتزامن ذلك مع ما كشفه مراسل "أكسيوس" باراك رافيد، حول نقل طهران ردها على التعديلات الأمريكية لمسودة اتفاقية إنهاء الحرب عبر الوسطاء الباكستانيين.
وفي إطار حشد الدعم الإقليمي، أجرى
وزير الخارجية
الإيراني
عباس عراقجي اتصالات مع نظرائه في
السعودية
، ومصر، وقطر، وتركيا، والعراق، وأذربيجان، أطلعهم خلالها على آخر المبادرات والمواقف الإيرانية الرامية لإنهاء الحرب.
من جانب آخر، شن الوزير عراقجي هجوماً حاداً على
وزارة الدفاع
الأميركية (البنتاغون)، متهماً إياها بـ"الكذب" بشأن التكاليف الحقيقية للحرب.
وزعم عراقجي أن "مقامرة نتنياهو" كلفت دافعي الضرائب
الأميركيين
100 مليار دولار بشكل مباشر حتى الآن، معتبراً أن الفاتورة الشهرية لكل أسرة أميركية بلغت 500 دولار وهي في تصاعد، مختتماً بقوله: "
إسرائيل
أولاً تعني دائماً أمريكا أخيراً".
من جهته
، أكد رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، أن طهران لم تغادر طاولة المفاوضات أبداً، مشدداً على دعم بلاده للحوار القائم على "المنطق والعقلانية" مع رفض أي شروط مفروضة.
وأضاف إيجئي أن
إيران
"لا تسعى للحرب لكنها لا تخشاها"، مؤكداً أن الدفاع عن "العزة الوطنية" هو الموقف الثابت للدولة والشعب الإيراني.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24