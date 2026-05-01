عربي-دولي

عبر "الوسيط الباكستاني".. مقترح إيراني على طاولة واشنطن لإنهاء الحرب

Lebanon 24
01-05-2026 | 09:28
عبر الوسيط الباكستاني.. مقترح إيراني على طاولة واشنطن لإنهاء الحرب
عبر الوسيط الباكستاني.. مقترح إيراني على طاولة واشنطن لإنهاء الحرب photos 0
أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الجمعة، بأن طهران قدمت مقترحاً جديداً للولايات المتحدة عبر باكستان، يهدف إلى التفاوض بشأن وضع حد نهائي للحرب المستمرة في الشرق الأوسط، في خطوة تعكس حراكاً دبلوماسياً مكثفاً لإنهاء الصراع.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن الجمهورية الإسلامية سلمت أحدث مقترحاتها التفاوضية إلى باكستان، بصفتها الوسيط في المباحثات مع واشنطن، ليل الخميس. وتزامن ذلك مع ما كشفه مراسل "أكسيوس" باراك رافيد، حول نقل طهران ردها على التعديلات الأمريكية لمسودة اتفاقية إنهاء الحرب عبر الوسطاء الباكستانيين.

وفي إطار حشد الدعم الإقليمي، أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالات مع نظرائه في السعودية، ومصر، وقطر، وتركيا، والعراق، وأذربيجان، أطلعهم خلالها على آخر المبادرات والمواقف الإيرانية الرامية لإنهاء الحرب.

من جانب آخر، شن الوزير عراقجي هجوماً حاداً على وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، متهماً إياها بـ"الكذب" بشأن التكاليف الحقيقية للحرب.
 
وزعم عراقجي أن "مقامرة نتنياهو" كلفت دافعي الضرائب الأميركيين 100 مليار دولار بشكل مباشر حتى الآن، معتبراً أن الفاتورة الشهرية لكل أسرة أميركية بلغت 500 دولار وهي في تصاعد، مختتماً بقوله: "إسرائيل أولاً تعني دائماً أمريكا أخيراً".

من جهته، أكد رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، أن طهران لم تغادر طاولة المفاوضات أبداً، مشدداً على دعم بلاده للحوار القائم على "المنطق والعقلانية" مع رفض أي شروط مفروضة.
 
وأضاف إيجئي أن إيران "لا تسعى للحرب لكنها لا تخشاها"، مؤكداً أن الدفاع عن "العزة الوطنية" هو الموقف الثابت للدولة والشعب الإيراني.
وكالة الأنباء الإيرانيّة: الخطّة التي سلّمتها إيران للوسيط الباكستاني ترتكز على جهود إنهاء الحرب
مصدر دبلوماسيّ إيرانيّ: طِهران قدمت أمس مقترحًا جديدًا للوسيط الباكستانيّ (الجزيرة)
"رويترز": وزير الخارجية التركية يجري اتصالاً مع نظيره الباكستاني بشأن الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب
لبنان إلى طاولة المفاوضات: واشنطن وسيط أم طرف؟
