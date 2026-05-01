عبر "الوسيط الباكستاني".. مقترح إيراني على طاولة واشنطن لإنهاء الحرب

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الجمعة، بأن طهران قدمت مقترحاً جديداً للولايات المتحدة عبر باكستان، يهدف إلى التفاوض بشأن وضع حد نهائي للحرب المستمرة في ، في خطوة تعكس حراكاً دبلوماسياً مكثفاً لإنهاء الصراع.



ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" أن الجمهورية الإسلامية سلمت أحدث مقترحاتها التفاوضية إلى باكستان، بصفتها الوسيط في المباحثات مع واشنطن، ليل الخميس. وتزامن ذلك مع ما كشفه مراسل "أكسيوس" باراك رافيد، حول نقل طهران ردها على التعديلات الأمريكية لمسودة اتفاقية إنهاء الحرب عبر الوسطاء الباكستانيين.



وفي إطار حشد الدعم الإقليمي، أجرى عباس عراقجي اتصالات مع نظرائه في ، ومصر، وقطر، وتركيا، والعراق، وأذربيجان، أطلعهم خلالها على آخر المبادرات والمواقف الإيرانية الرامية لإنهاء الحرب.



من جانب آخر، شن الوزير عراقجي هجوماً حاداً على الأميركية (البنتاغون)، متهماً إياها بـ"الكذب" بشأن التكاليف الحقيقية للحرب.

وزعم عراقجي أن "مقامرة نتنياهو" كلفت دافعي الضرائب 100 مليار دولار بشكل مباشر حتى الآن، معتبراً أن الفاتورة الشهرية لكل أسرة أميركية بلغت 500 دولار وهي في تصاعد، مختتماً بقوله: " أولاً تعني دائماً أمريكا أخيراً".



، أكد رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، أن طهران لم تغادر طاولة المفاوضات أبداً، مشدداً على دعم بلاده للحوار القائم على "المنطق والعقلانية" مع رفض أي شروط مفروضة.

وأضاف إيجئي أن "لا تسعى للحرب لكنها لا تخشاها"، مؤكداً أن الدفاع عن "العزة الوطنية" هو الموقف الثابت للدولة والشعب الإيراني.