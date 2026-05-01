عربي-دولي

سنتكوم: مروحية "سوبر ستاليون" تدعم عمليات بحرية قرب إيران

Lebanon 24
01-05-2026 | 09:46
سنتكوم: مروحية سوبر ستاليون تدعم عمليات بحرية قرب إيران
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم الجمعة، أن مروحية النقل الثقيل "سوبر ستاليون" التابعة لسلاح مشاة البحرية تستعد للهبوط على متن حاملة الطائرات البرمائية "يو إس إس طرابلس"، وذلك في إطار "دعم الحصار البحري على إيران"، مؤكدة أنها تُعد من أكبر وأثقل مروحيات النقل في الخدمة.

وأوضحت "سنتكوم" أن هذه المروحية تُستخدم في تنفيذ مهام متعددة حول العالم، من بينها نقل القوات والمعدات بسرعة من السفن إلى الشواطئ، بما يدعم عمليات الإنزال البرمائي، إضافة إلى مهام الإمداد والصيانة.


ولفتت إلى قدرتها على حمل ما يصل إلى 16 طناً من الشحنات لمسافة تبلغ نحو 50 ميلاً، الأمر الذي يعزز جاهزية القوات، ويسهم في نجاح المهام العسكرية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران طلبت من الولايات المتحدة، "العمل على فتح مضيق هرمز في أسرع وقت"، وذلك في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة. 

وكان ترامب قد أعلن، في 21 نيسان الماضي، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، الذي توصل إليه البلدان في الثامن من الشهر ذاته، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، استجابةً لطلب الوسيط الباكستاني. ورغم ذلك، شدد على أن الحصار البحري على جميع الموانئ الإيرانية سيبقى مستمراً.
