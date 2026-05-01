عربي-دولي
سنتكوم: مروحية "سوبر ستاليون" تدعم عمليات بحرية قرب إيران
Lebanon 24
01-05-2026
|
09:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
القيادة المركزية
الأمريكية
"سنتكوم"، اليوم الجمعة، أن مروحية النقل الثقيل "سوبر ستاليون" التابعة لسلاح مشاة البحرية تستعد للهبوط على متن حاملة الطائرات البرمائية "يو إس إس
طرابلس
"، وذلك في إطار "دعم الحصار البحري على
إيران
"، مؤكدة أنها تُعد من أكبر وأثقل مروحيات النقل في الخدمة.
وأوضحت "سنتكوم" أن هذه المروحية تُستخدم في تنفيذ مهام متعددة حول العالم، من بينها نقل القوات والمعدات بسرعة من السفن إلى الشواطئ، بما يدعم عمليات الإنزال البرمائي، إضافة إلى مهام الإمداد والصيانة.
ولفتت إلى قدرتها على حمل ما يصل إلى 16 طناً من الشحنات لمسافة تبلغ نحو 50 ميلاً، الأمر الذي يعزز جاهزية القوات، ويسهم في نجاح المهام العسكرية.
وفي وقت سابق، قال
الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
إن إيران طلبت من
الولايات المتحدة
، "العمل على فتح مضيق هرمز في أسرع وقت"، وذلك في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.
وكان
ترامب
قد أعلن، في 21 نيسان الماضي، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، الذي توصل إليه البلدان في الثامن من الشهر ذاته، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، استجابةً لطلب الوسيط
الباكستاني
. ورغم ذلك، شدد على أن الحصار البحري على جميع الموانئ
الإيرانية
سيبقى مستمراً.
سنتكوم: حاملة الطائرات "لينكولن" مستمرة في فرض الحصار البحري على موانئ إيران
Lebanon 24
سنتكوم: حاملة الطائرات "لينكولن" مستمرة في فرض الحصار البحري على موانئ إيران
01/05/2026 19:33:04
01/05/2026 19:33:04
Lebanon 24
Lebanon 24
القيادة الأميركية الوسطى "سنتكوم": تم تدمير 92 بالمئة من أكبر السفن البحرية الإيرانية
Lebanon 24
القيادة الأميركية الوسطى "سنتكوم": تم تدمير 92 بالمئة من أكبر السفن البحرية الإيرانية
01/05/2026 19:33:04
01/05/2026 19:33:04
Lebanon 24
Lebanon 24
سنتكوم: طائرات مقاتلة أميركية تستعد لتنفيذ عمليات في إيران
Lebanon 24
سنتكوم: طائرات مقاتلة أميركية تستعد لتنفيذ عمليات في إيران
01/05/2026 19:33:04
01/05/2026 19:33:04
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد "سنتكوم": نجحنا في تقليل قدرات إيران على إنتاج الصواريخ والمسيّرات
Lebanon 24
قائد "سنتكوم": نجحنا في تقليل قدرات إيران على إنتاج الصواريخ والمسيّرات
01/05/2026 19:33:04
01/05/2026 19:33:04
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: لن نكشف تفاصيل المحادثات مع إيران
Lebanon 24
البيت الأبيض: لن نكشف تفاصيل المحادثات مع إيران
12:05 | 2026-05-01
01/05/2026 12:05:32
Lebanon 24
Lebanon 24
عقوبات أميركية جديدة على إيران
Lebanon 24
عقوبات أميركية جديدة على إيران
11:59 | 2026-05-01
01/05/2026 11:59:33
Lebanon 24
Lebanon 24
عن صحة المرشد الأعلى الإيراني... ماذا أعلن مستشاره؟
Lebanon 24
عن صحة المرشد الأعلى الإيراني... ماذا أعلن مستشاره؟
10:40 | 2026-05-01
01/05/2026 10:40:06
Lebanon 24
Lebanon 24
اضطراب في حركة الملاحة البحرية وسط التوترات الإقليمية المتصاعدة
Lebanon 24
اضطراب في حركة الملاحة البحرية وسط التوترات الإقليمية المتصاعدة
10:24 | 2026-05-01
01/05/2026 10:24:58
Lebanon 24
Lebanon 24
لا تجمعات ولا مدارس بلا ملاجئ.. إجراءات "استثنائية" في مستوطنات الشمال
Lebanon 24
لا تجمعات ولا مدارس بلا ملاجئ.. إجراءات "استثنائية" في مستوطنات الشمال
10:24 | 2026-05-01
01/05/2026 10:24:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ثلوج وأمطار طوفانية... هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الذي سيضرب لبنان
Lebanon 24
ثلوج وأمطار طوفانية... هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الذي سيضرب لبنان
14:15 | 2026-04-30
30/04/2026 02:15:22
Lebanon 24
Lebanon 24
وثيقة سريّة للغاية عن الخميني... ماذا تضمّنت؟
Lebanon 24
وثيقة سريّة للغاية عن الخميني... ماذا تضمّنت؟
13:29 | 2026-04-30
30/04/2026 01:29:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مصمماً لبنانيّاً عالميّاً بأقرب الناس
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مصمماً لبنانيّاً عالميّاً بأقرب الناس
15:00 | 2026-04-30
30/04/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت على متن يخت بالمايوه.. مذيعة الـ MTV تفتتح موسم البحر من دبي (صورة)
Lebanon 24
أطلت على متن يخت بالمايوه.. مذيعة الـ MTV تفتتح موسم البحر من دبي (صورة)
01:18 | 2026-05-01
01/05/2026 01:18:14
Lebanon 24
Lebanon 24
هل لبنان أمام خيارين لا ثالث لهما؟
Lebanon 24
هل لبنان أمام خيارين لا ثالث لهما؟
14:00 | 2026-04-30
30/04/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
