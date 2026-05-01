عن صحة المرشد الأعلى الإيراني... ماذا أعلن مستشاره؟

قال مستشار مجتبى ، إن الأخير "بصحة جيدة تمامًا"، ويشرف كذلك على المفاوضات، رغم عدم ظهوره علنًا منذ تعيينه في 8 آذار.



ووفقًا لوكالة أنباء فارس، فقد أضاف ، وهو رجل دين كبير، أن خامنئي أصيب في غارات أميركية إسرائيلية أسفرت عن مقتل والده آية في بداية الحرب، لكنه خرج إلى الفناء قبل دقائق من القصف، ما سمح له بالنجاة من الضربة.



ومنذ اختياره مرشدًا لإيران، خلفًا لوالده، اقتصرت اتصالات المرشد الأعلى مجتبى خامنئي العلنية على بيانات مكتوبة فقط، دون نشر أي مقاطع فيديو أو تسجيلات صوتية، ما زاد من التكهنات حول مدى خطورة إصاباته، وسط تقارير متواصلة عن تشوه في جسده واحتمال عجزه عن ممارسة مهامه.

