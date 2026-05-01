|
15
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
9
o
زحلة
10
o
بعلبك
11
o
بشري
13
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
عربي-دولي
من السعودية.. نداء عاجل للراعبين بأداء مناسك الحج
Lebanon 24
01-05-2026
|
14:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجهت
وزارة الحج والعمرة السعودية
نداءً عاجلاً لجميع الراغبين في أداء مناسك الحج، بضرورة التثبت من وجود تصريح الحج قبل القيام بأي حجز أو ترتيب مالي.
وأكدت
الوزارة السعودية
أن الالتزام بالتصريح يعزز أمن وسلامة ضيوف
الرحمن
، ويسهم في انسيابية الحركة المرورية والبشرية داخل المشاعر.
وأوضحت أن الأنظمة المعمول بها لا تسمح بأداء الحج دون تصريح رسمي، وأن المخالفين سيتعرضون لعقوبات نظامية مشددة. كما نبهت الوزارة إلى خطورة الانسياق خلف الإعلانات الوهمية التي تدعي توفير خدمات الحج بأسعار زهيدة دون تصريح، مؤكدة أنها حملات مضللة تستهدف الاحتيال على الراغبين في أداء الفريضة.
وأشارت الوزارة
السعودية
إلى أنها تواصل جهودها التوعوية عبر مختلف الوسائل لتوضيح المسارات الرسمية للقدوم، مشددة على أن الانضباط بالتعليمات يضمن للحاج رحلة آمنة وموفقة، ويساعد الجهات التنظيمية على تقديم أفضل رعاية ممكنة لضيوف بيت الله الحرام.
مواضيع ذات صلة
السعودية: للتشدد بضرورة الالتزام بتصريح أداء مناسك الحج
Lebanon 24
السعودية: للتشدد بضرورة الالتزام بتصريح أداء مناسك الحج
02/05/2026 02:03:00
02/05/2026 02:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نداء عاجل من وزير الصحة إلى المنظمات الدولية والأممية: للخروج عن صمتها إزاء هذا التمادي الممنهج
Lebanon 24
نداء عاجل من وزير الصحة إلى المنظمات الدولية والأممية: للخروج عن صمتها إزاء هذا التمادي الممنهج
02/05/2026 02:03:00
02/05/2026 02:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من بلدية عند الحدود في الجنوب.. نداءٌ عاجل
Lebanon 24
من بلدية عند الحدود في الجنوب.. نداءٌ عاجل
02/05/2026 02:03:00
02/05/2026 02:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نداء عاجل من بري: للتريث في الانتقال إلى البلدات والقرى
Lebanon 24
نداء عاجل من بري: للتريث في الانتقال إلى البلدات والقرى
02/05/2026 02:03:00
02/05/2026 02:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
ترامب: لو امتلكت إيران السلاح النووي لدمّرت الشرق الأوسط
Lebanon 24
ترامب: لو امتلكت إيران السلاح النووي لدمّرت الشرق الأوسط
17:05 | 2026-05-01
01/05/2026 05:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تلجأ إيران إلى الدلافين لكسر حصار هرمز؟
Lebanon 24
هل تلجأ إيران إلى الدلافين لكسر حصار هرمز؟
16:56 | 2026-05-01
01/05/2026 04:56:49
Lebanon 24
Lebanon 24
جنرال أميركي يدعو ترامب إلى ضرب إيران مجددًا
Lebanon 24
جنرال أميركي يدعو ترامب إلى ضرب إيران مجددًا
16:50 | 2026-05-01
01/05/2026 04:50:43
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرا خارجية روسيا وإيران بحثا جهود إنهاء الحرب
Lebanon 24
وزيرا خارجية روسيا وإيران بحثا جهود إنهاء الحرب
16:45 | 2026-05-01
01/05/2026 04:45:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يوسع العقوبات ويتهم كوبا بتهديد الأمن القومي
Lebanon 24
ترامب يوسع العقوبات ويتهم كوبا بتهديد الأمن القومي
16:40 | 2026-05-01
01/05/2026 04:40:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
أطلت على متن يخت بالمايوه.. مذيعة الـ MTV تفتتح موسم البحر من دبي (صورة)
Lebanon 24
أطلت على متن يخت بالمايوه.. مذيعة الـ MTV تفتتح موسم البحر من دبي (صورة)
01:18 | 2026-05-01
01/05/2026 01:18:14
Lebanon 24
Lebanon 24
اللبنانية الأولى في زيارة حج إلى سيدة لورد... حضور متواضع وانساني
Lebanon 24
اللبنانية الأولى في زيارة حج إلى سيدة لورد... حضور متواضع وانساني
10:05 | 2026-05-01
01/05/2026 10:05:24
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "اغتيال نعيم قاسم".. هذا آخر تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
عن "اغتيال نعيم قاسم".. هذا آخر تقرير إسرائيليّ
15:09 | 2026-05-01
01/05/2026 03:09:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"تحذير" إسرائيلي لأميركا يخصّ "حزب الله".. مما يخشى نتنياهو؟
Lebanon 24
"تحذير" إسرائيلي لأميركا يخصّ "حزب الله".. مما يخشى نتنياهو؟
12:00 | 2026-05-01
01/05/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلحون فلسطينيون في منازل الجنوب.. مصدر أمني يكشف
Lebanon 24
مسلحون فلسطينيون في منازل الجنوب.. مصدر أمني يكشف
01:45 | 2026-05-01
01/05/2026 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
17:05 | 2026-05-01
ترامب: لو امتلكت إيران السلاح النووي لدمّرت الشرق الأوسط
16:56 | 2026-05-01
هل تلجأ إيران إلى الدلافين لكسر حصار هرمز؟
16:50 | 2026-05-01
جنرال أميركي يدعو ترامب إلى ضرب إيران مجددًا
16:45 | 2026-05-01
وزيرا خارجية روسيا وإيران بحثا جهود إنهاء الحرب
16:40 | 2026-05-01
ترامب يوسع العقوبات ويتهم كوبا بتهديد الأمن القومي
16:35 | 2026-05-01
الصين: الحفاظ على وقف إطلاق النار في حرب إيران ضرورة ملحة
فيديو
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
02/05/2026 02:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
02/05/2026 02:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
Lebanon 24
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
02:35 | 2026-04-28
02/05/2026 02:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
