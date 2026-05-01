من السعودية.. نداء عاجل للراعبين بأداء مناسك الحج

وجهت نداءً عاجلاً لجميع الراغبين في أداء مناسك الحج، بضرورة التثبت من وجود تصريح الحج قبل القيام بأي حجز أو ترتيب مالي.



وأكدت أن الالتزام بالتصريح يعزز أمن وسلامة ضيوف ، ويسهم في انسيابية الحركة المرورية والبشرية داخل المشاعر.





وأوضحت أن الأنظمة المعمول بها لا تسمح بأداء الحج دون تصريح رسمي، وأن المخالفين سيتعرضون لعقوبات نظامية مشددة. كما نبهت الوزارة إلى خطورة الانسياق خلف الإعلانات الوهمية التي تدعي توفير خدمات الحج بأسعار زهيدة دون تصريح، مؤكدة أنها حملات مضللة تستهدف الاحتيال على الراغبين في أداء الفريضة.





وأشارت الوزارة إلى أنها تواصل جهودها التوعوية عبر مختلف الوسائل لتوضيح المسارات الرسمية للقدوم، مشددة على أن الانضباط بالتعليمات يضمن للحاج رحلة آمنة وموفقة، ويساعد الجهات التنظيمية على تقديم أفضل رعاية ممكنة لضيوف بيت الله الحرام.

