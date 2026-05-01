تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

عن حرب إيران...رسالة من ترامب إلى الكونغرس

Lebanon 24
01-05-2026 | 15:10
A-
A+
عن حرب إيران...رسالة من ترامب إلى الكونغرس
عن حرب إيران...رسالة من ترامب إلى الكونغرس photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعضاء الكونغرس، أن الحرب مع إيران "قد انتهت"، في خطوة تهدف إلى احتواء الجدل القانوني المتصاعد بشأن ضرورة الحصول على تفويض تشريعي لمواصلة العمليات العسكرية، مع بلوغ النزاع عتبة الستين يوماً المنصوص عليها في قانون صلاحيات الحرب.

وجاء في رسالة وجّهها البيت الأبيض إلى المشرّعين، واطلعت عليها وسائل إعلام أميركية، أن وقف إطلاق النار مع طهران "يوقف العدّاد القانوني"، في إشارة إلى المهلة التي تفرض على الإدارة وقف العمليات أو الحصول على موافقة الكونغرس. وكتب ترامب: "لم يحدث أي تبادل لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران منذ 7 نيسان 2026… الأعمال العدائية التي بدأت في 28 شباط 2026 قد انتهت".

وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، كان قد مهّد لهذا الموقف خلال جلسة استماع في الكونغرس، معتبراً أن وقف إطلاق النار "يعني أن مهلة الستين يوماً تتوقف أو تتجمّد".

وينص قانون صلاحيات الحرب لعام 1973 على وجوب سحب القوات الأميركية من أي نزاع خلال 60 يوماً من إبلاغ الكونغرس، ما لم يتم منح تفويض رسمي لمواصلة العمليات، مع إمكانية تمديد إضافي لمدة 30 يوماً لأغراض الانسحاب.

لكن هذا التفسير يواجه اعتراضات واسعة، إذ يرى معارضو الإدارة أن وقف إطلاق النار لا يلغي وجود عمليات عسكرية قائمة، خصوصاً مع استمرار الحصار البحري وبقاء نحو 50 ألف جندي أميركي في الشرق الأوسط، ما يعني أن النزاع لم ينتهِ فعلياً.

وقد بدأت تظهر بوادر تصدّع داخل الحزب الجمهوري، بعدما أعلنت السناتور سوزان كولينز معارضتها لمواصلة الحرب بعد انتهاء المهلة القانونية، مؤكدة أن "هذه المهلة ليست اقتراحاً، بل التزاماً قانونياً".

كما اعتبر السناتور الديمقراطي تيم كين أن إعلان انتهاء الحرب من دون سحب القوات “أمر غير صحيح”، داعياً الجمهوريين إلى الانضمام للديمقراطيين في محاسبة الإدارة على ما وصفه بتجاوز دستوري.

في المقابل، دافع ترامب عن موقفه، منتقداً المشرعين الذين يطالبون بتفويض، قائلاً: "ما يطلبونه غير دستوري… هؤلاء ليسوا وطنيين"، مضيفاً أن رؤساء سابقين تجاوزوا مهلة الستين يوماً دون تداعيات.

وفي ظل هذا السجال، يؤكد مسؤولون في البنتاغون أن القوات الأميركية لا تزال في حالة تأهب، مع استعداد لاستئناف الضربات ضد إيران في حال فشل المسار الدبلوماسي، ما يبقي باب التصعيد مفتوحاً رغم إعلان “إنهاء” الحرب.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الولايات المتحدة

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الشرق الأوسط

وزير الدفاع

الجمهوري

ديمقراطي

دونالد

تابع
Advertisement
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24