عن حرب إيران...رسالة من ترامب إلى الكونغرس

أبلغ الرئيس الأميركي أعضاء الكونغرس، أن الحرب مع "قد انتهت"، في خطوة تهدف إلى احتواء الجدل القانوني المتصاعد بشأن ضرورة الحصول على تفويض تشريعي لمواصلة العمليات العسكرية، مع بلوغ النزاع عتبة الستين يوماً المنصوص عليها في قانون صلاحيات الحرب.

وجاء في رسالة وجّهها إلى المشرّعين، واطلعت عليها وسائل إعلام أميركية، أن وقف إطلاق النار مع طهران "يوقف العدّاد القانوني"، في إشارة إلى المهلة التي تفرض على الإدارة وقف العمليات أو الحصول على موافقة الكونغرس. وكتب : "لم يحدث أي تبادل لإطلاق النار بين وإيران منذ 7 نيسان 2026… الأعمال العدائية التي بدأت في 28 شباط 2026 قد انتهت".

الأميركي بيت هيغسيث، كان قد مهّد لهذا الموقف خلال جلسة استماع في الكونغرس، معتبراً أن وقف إطلاق النار "يعني أن مهلة الستين يوماً تتوقف أو تتجمّد".

وينص قانون صلاحيات الحرب لعام 1973 على وجوب سحب القوات الأميركية من أي نزاع خلال 60 يوماً من إبلاغ الكونغرس، ما لم يتم منح تفويض رسمي لمواصلة العمليات، مع إمكانية تمديد إضافي لمدة 30 يوماً لأغراض الانسحاب.

لكن هذا التفسير يواجه اعتراضات واسعة، إذ يرى معارضو الإدارة أن وقف إطلاق النار لا يلغي وجود عمليات عسكرية قائمة، خصوصاً مع استمرار الحصار البحري وبقاء نحو 50 ألف جندي أميركي في ، ما يعني أن النزاع لم ينتهِ فعلياً.

وقد بدأت تظهر بوادر تصدّع داخل الحزب ، بعدما أعلنت السناتور سوزان كولينز معارضتها لمواصلة الحرب بعد انتهاء المهلة القانونية، مؤكدة أن "هذه المهلة ليست اقتراحاً، بل التزاماً قانونياً".

كما اعتبر السناتور الديمقراطي تيم كين أن إعلان انتهاء الحرب من دون سحب القوات “أمر غير صحيح”، داعياً الجمهوريين إلى الانضمام للديمقراطيين في محاسبة الإدارة على ما وصفه بتجاوز دستوري.

في المقابل، دافع ترامب عن موقفه، منتقداً المشرعين الذين يطالبون بتفويض، قائلاً: "ما يطلبونه غير دستوري… هؤلاء ليسوا وطنيين"، مضيفاً أن رؤساء سابقين تجاوزوا مهلة الستين يوماً دون تداعيات.

وفي ظل هذا السجال، يؤكد مسؤولون في البنتاغون أن القوات الأميركية لا تزال في حالة تأهب، مع استعداد لاستئناف الضربات ضد إيران في حال فشل المسار الدبلوماسي، ما يبقي باب التصعيد مفتوحاً رغم إعلان “إنهاء” الحرب.