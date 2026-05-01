عربي-دولي

إيران تهاجم الفيفا وتلوّح بشروط صارمة للمشاركة في كأس العالم

Lebanon 24
01-05-2026 | 15:36
انتقد الاتحاد الإيراني لكرة القدم، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، معتبراً أنه يتعامل بضعف ولا يتخذ موقفاً حازماً تجاه ما وصفه بـ«الإساءة لإيران».

ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عن رئيس الاتحاد مهدي تاج قوله إنه لم يشهد الفيفا يتصرف بهذا المستوى من الضعف، متهماً إياه بالخضوع لضغوط سياسية، على حد تعبيره.

وأضاف تاج أن الفيفا يجب أن يمنع التدخلات السياسية في بطولة كأس العالم، محمّلاً الرئيس الأميركي دونالد ترامب مسؤولية أي محاولة للتأثيرعلى مشاركة المنتخبات، مؤكداً أن إيران تأهلت للبطولة «بجدارة» ولا تحتاج إلى إذن من أحد للمشاركة.

وأشار إلى أن الاتحاد الإيراني سيطرح شروطه خلال اجتماع مع الفيفا، تشمل ضمان عدم توجيه أي تصريحات سياسية ضد المنتخب، واستخدام العلم الإيراني الرسمي، وتأمين الحماية الكاملة للاعبين والجهازين الفني والإداري، مهدداً بعدم المشاركة في حال عدم تلبية هذه المطالب.

وتأتي هذه التصريحات في ظل جدل متصاعد حول مشاركة إيران في كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، والتي ستقام خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، وبالتزامن مع توتر سياسي بين طهران وواشنطن.

وكان رئيس الفيفا جياني إنفانتينو قد أكد أن إيران ستخوض مبارياتها ضمن جدول البطولة، فيما علّق الرئيس الأميركي دونالد ترمب قائلاً إنه لا يمانع مشاركة أي منتخب ما دام رئيس الفيفا قد حسم الأمر.

مواضيع ذات صلة
إيران تحدد شروطها للمشاركة في كأس العالم 2026
lebanon 24
Lebanon24
02/05/2026 02:03:20 Lebanon 24 Lebanon 24
هل ستشارك إيران في كأس العالم؟ رئيس الفيفا يوضح
lebanon 24
Lebanon24
02/05/2026 02:03:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"الفيفا" يقر قاعدة جديدة في كأس العالم 2026
lebanon 24
Lebanon24
02/05/2026 02:03:20 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران ترد على المقترح الأميركي بشروط صارمة لوقف التصعيد
lebanon 24
Lebanon24
02/05/2026 02:03:20 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:05 | 2026-05-01
Lebanon24
16:56 | 2026-05-01
Lebanon24
16:50 | 2026-05-01
Lebanon24
16:45 | 2026-05-01
Lebanon24
16:40 | 2026-05-01
Lebanon24
16:35 | 2026-05-01
