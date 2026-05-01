إيران تهاجم الفيفا وتلوّح بشروط صارمة للمشاركة في كأس العالم

انتقد الاتحاد لكرة القدم، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، معتبراً أنه يتعامل بضعف ولا يتخذ موقفاً حازماً تجاه ما وصفه بـ«الإساءة لإيران».

ونقلت وكالة «تسنيم» عن رئيس الاتحاد مهدي تاج قوله إنه لم يشهد الفيفا يتصرف بهذا المستوى من الضعف، متهماً إياه بالخضوع لضغوط سياسية، على حد تعبيره.

وأضاف تاج أن الفيفا يجب أن يمنع التدخلات السياسية في بطولة كأس العالم، محمّلاً الرئيس الأميركي مسؤولية أي محاولة للتأثيرعلى مشاركة المنتخبات، مؤكداً أن تأهلت للبطولة «بجدارة» ولا تحتاج إلى إذن من أحد للمشاركة.

وأشار إلى أن الاتحاد الإيراني سيطرح شروطه خلال اجتماع مع الفيفا، تشمل ضمان عدم توجيه أي تصريحات سياسية ضد المنتخب، واستخدام الإيراني الرسمي، وتأمين الحماية الكاملة للاعبين والجهازين الفني والإداري، مهدداً بعدم المشاركة في حال عدم تلبية هذه المطالب.

وتأتي هذه التصريحات في ظل جدل متصاعد حول مشاركة إيران في كأس العالم المقررة في وكندا والمكسيك، والتي ستقام خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، وبالتزامن مع توتر سياسي بين وواشنطن.

وكان رئيس الفيفا جياني إنفانتينو قد أكد أن إيران ستخوض مبارياتها ضمن جدول البطولة، فيما علّق الرئيس الأميركي ترمب قائلاً إنه لا يمانع مشاركة أي منتخب ما دام رئيس الفيفا قد حسم الأمر.