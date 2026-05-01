الصين: الحفاظ على وقف إطلاق النار في حرب إيران ضرورة ملحة

أكد سفير لدى ، فو كونغ، أن الحفاظ على وقف إطلاق النار في حرب ضرورة ملحة، وأنه متأكد من أن قضية مضيق هرمز ستكون على رأس جدول الأعمال إذا استمر إغلاق الممر البحري خلال زيارة الرئيس الأميركي إلى الصين خلال الشهر الجاري.

وأشار فو أمام الصحافيين في الأمم المتحدة إلى ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز . وأضاف أن الصين تشعر بقلق بالغ إزاء التصريحات التي سمعتها في الآونة الأخيرة والتي تفيد بأن وقف إطلاق النار مؤقت، وأن هناك ضرورة لشن جولة أخرى من الهجمات.

وتابع: "يتعين على إيران رفع القيود التي تفرضها على مضيق هرمز، وعلى رفع حصارها البحري".

وأضاف: "القضية الأكثر إلحاحاً هي الحفاظ على وقف إطلاق النار. ويجب أن يستمر وقف إطلاق النار، ويجب أن تكون هناك مفاوضات بحسن نية بين الجانبين".

ورأى أنه "من الواجب حشد ورفع أصواتنا ضد استئناف القتال".

ورداً على سؤال حول زيارة المقررة هذا الشهر إلى الصين، أجاب فو: "أنا متأكد من أن مضيق هرمز، إذا ظل مغلقاً بحلول موعد زيارة الرئيس ترامب إلى الصين، فستكون هذه القضية على رأس جدول أعمال المحادثات الثنائية".

ورفض فو الاتهامات التي وجهها بعض المسؤولين بشأن التعاون العسكري بين الصين وإيران ووصفها بأنها "كاذبة".

وقدم فو إفادته الصحافية في بداية رئاسة الصين لمجلس الأمن الدولي التي تستمر شهراً، وقال إن الصيني وانغ يي سيرأس جلسة للمجلس في 26 أيار.