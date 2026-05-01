ترامب يوسع العقوبات ويتهم كوبا بتهديد الأمن القومي

أعلن الرئيس الأميركي تشديد المفروضة على كوبا، معتبراً أن "ما زالت تشكّل تهديداً استثنائياً" للأمن القومي للولايات المتحدة.

وتستهدف العقوبات الجديدة مصارف أجنبية تتعامل مع الحكومة الكوبية وتفرض قيوداً على الهجرة، وقد وردت في مرسوم رئاسي نشره الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض.

وفي المرسوم، يفرض عقوبات على أفراد وكيانات يعملون في قطاعات عدة في الجزيرة منها الطاقة والتعدين، بالإضافة إلى أي شخص يُدان بارتكاب "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

وتتهم الحكومة الكوبية باتباع "سياسات وممارسات تهدف إلى الإضرار بالولايات المتحدة"، وتتعارض مع "القيم الأخلاقية والسياسية للمجتمعات الحرة والديمقراطية"، بحسب المرسوم.

كوبا وصفت العقوبات الجديدة من جهتها، بأنها "غير قانونية" و"تعسفية". وكتب الكوبي برونو رودريغيز على منصة "اكس" أن "حكومة تحذر، وترد باتخاذ تدابير أحادية وغير قانونية وتعسفية ضد كوبا".

ويأتي هذا الإعلان تزامناً مع عيد العمال، وقد نُظمت مسيرة أمام السفارة الأميركية في هافانا "للدفاع عن الوطن" والتنديد بالتهديدات بشنّ هجوم عسكري، وسط تصاعد التوترات مع واشنطن.

وبالإضافة إلى الحصار الأميركي المفروض منذ عام 1962، فرضت واشنطن التي تعبّر بوضوح عن رغبتها في تغيير النظام في هافانا، حصاراً نفطياً على كوبا منذ كانون الثاني، ولم تسمح إلا لناقلة نفط روسية واحدة بدخول البلاد.