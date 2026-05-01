وزيرا خارجية روسيا وإيران بحثا جهود إنهاء الحرب

ناقش وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، موقف إيران بشأن إنهاء الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية.
وقالت الخارجية الإيرانية في بيانها إن الوزيرين تبادلا خلال الاتصال وجهات النظر حول "آخر مواقف ومبادرات" إيران "لإنهاء الحرب" مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
الخارجية الروسية ذكرت من جهتها، أن لافروف وعراقجي ناقشا آفاق استقرار الوضع العسكري والسياسي في الشرق الأوسط، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة وحلّ الأزمة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.