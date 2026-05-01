وزيرا خارجية روسيا وإيران بحثا جهود إنهاء الحرب

ناقش عباس عراقجي، في خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، موقف بشأن إنهاء الصراع مع وإسرائيل، بحسب بيان صادر عن .

وقالت الخارجية الإيرانية في بيانها إن الوزيرين تبادلا خلال الاتصال وجهات النظر حول "آخر مواقف ومبادرات" إيران "لإنهاء الحرب" مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

الخارجية الروسية ذكرت من جهتها، أن لافروف وعراقجي ناقشا استقرار الوضع العسكري والسياسي في ، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة وحلّ الأزمة المتعلقة بالبرنامج الإيراني.