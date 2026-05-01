هل تلجأ إيران إلى الدلافين لكسر حصار هرمز؟

01-05-2026 | 16:56
هل تلجأ إيران إلى الدلافين لكسر حصار هرمز؟
أفاد تقرير صحافي بأن إيران تدرس خيارات غير تقليدية للتعامل مع الحصار الأميركي المفروض على مضيق هرمز، من بينها استخدام دلافين مُجهزة بحمل ألغام بحرية لفتح الممر المائي.

وبحسب ما نقلته صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين إيرانيين، فإن تصاعد الضغوط الاقتصادية، خصوصاً مع تقييد صادرات النفط، دفع بعض التيارات المتشددة إلى اعتبار الحصار بمثابة عمل حربي، ما يعزز الدعوات لاستئناف العمليات العسكرية.

وأشار التقرير إلى أن أي تصعيد محتمل قد يشمل استخدام وسائل جديدة لاستهداف السفن الأميركية في المنطقة، إلى جانب خيارات أخرى مثل نشر غواصات في المضيق.

كما لفت إلى تهديدات سابقة من الحرس الثوري بقطع كابلات الاتصالات المارة عبر المضيق، وهو ما قد يؤدي إلى اضطرابات واسعة في خدمات الإنترنت والاتصالات على مستوى العالم.

ونقل عن الباحث في شؤون الشرق الأوسط حميدرضا عزيزي قوله إن الحصار يُنظر إليه بشكل متزايد داخل إيران كأحد أشكال الحرب، وليس بديلاً عنها، ما قد يدفع طهران إلى اعتبار العودة للتصعيد العسكري خياراً أقل كلفة من الاستمرار في تحمّل الضغوط الاقتصادية.

بشروط.. هل يلجأ ترامب للحوار مع إيران؟
معاريف: إيران قد تطلق اليوم صواريخ نحو أهداف أميركية وإسرائيلية ردا على حصار هرمز
"رويترز" عن وكالة إيرانية: إيران لن تعيد فتح مضيق هرمز ما دام الحصار قائماً وإذا لزم الأمر فستكسر الحصار بالقوة
دلافين وروبوتات وألغام.. هكذا تستعد أميركا لمعركة مضيق هرمز!
