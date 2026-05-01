هل تلجأ إيران إلى الدلافين لكسر حصار هرمز؟

أفاد تقرير صحافي بأن تدرس خيارات غير تقليدية للتعامل مع الحصار الأميركي المفروض على ، من بينها استخدام دلافين مُجهزة بحمل ألغام بحرية لفتح الممر المائي.

وبحسب ما نقلته صحيفة « جورنال» عن مسؤولين إيرانيين، فإن تصاعد الضغوط الاقتصادية، خصوصاً مع تقييد صادرات ، دفع بعض التيارات المتشددة إلى اعتبار الحصار بمثابة عمل حربي، ما يعزز الدعوات لاستئناف العمليات العسكرية.

وأشار التقرير إلى أن أي تصعيد محتمل قد يشمل استخدام وسائل جديدة لاستهداف السفن الأميركية في المنطقة، إلى جانب خيارات أخرى مثل نشر غواصات في المضيق.

كما لفت إلى تهديدات سابقة من بقطع كابلات الاتصالات المارة عبر المضيق، وهو ما قد يؤدي إلى اضطرابات واسعة في خدمات الإنترنت والاتصالات على مستوى العالم.

ونقل عن الباحث في حميدرضا عزيزي قوله إن الحصار يُنظر إليه بشكل متزايد داخل إيران كأحد أشكال الحرب، وليس بديلاً عنها، ما قد يدفع إلى اعتبار العودة للتصعيد العسكري خياراً أقل كلفة من الاستمرار في تحمّل الضغوط الاقتصادية.