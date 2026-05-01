ترامب: لو امتلكت إيران السلاح النووي لدمّرت الشرق الأوسط

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لا يمكن السماح “للمجانين” بامتلاك سلاح نووي، مؤكداً أن بلاده ستعمل على إنهاء أي سلاح قادر على تدمير العالم، وعلى رأسه السلاح النووي.
وأضاف ترامب أن استهداف البرنامج النووي الإيراني كان ضرورياً، معتبراً أنه لولا ذلك لتمكنت إيران من تهديد إسرائيل ودول الشرق الأوسط بشكل كبير.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة دمّرت القدرات البحرية الإيرانية، قائلاً إن 159 سفينة حربية إيرانية أصبحت في قاع البحر، مؤكداً في الوقت نفسه أن واشنطن لن تتخلى عن ملف إيران مبكراً حتى لا تضطر للعودة إليه لاحقاً.