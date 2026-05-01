بعد انقضاء مهلة الـ60 يوماً.. ترامب يبلغ الكونغرس بانتهاء "الأعمال القتالية" مع إيران

بعد انقضاء مهلة الـ60 يوما التي منحها له لشن عمليات عسكرية من دون الحصول على تفويض من المشرعين، أكد الرئيس الأميركي أنه لا ينوي طلب موافقة "الكونغرس" لمواصلة أي تحرك عسكري ضد .



وأبلغ ، أمس الجمعة، رئاستي مجلسي النواب والشيوخ في بأن "الأعمال العدائية" في إيران قد انتهت.



وجاء إبلاغ ترامب لمجلسي النواب والشيوخ بانتهاء الأعمال العدائية مع إيران، بعد ضغوط مارسها الكونغرس لدفعه إلى طلب تفويض للمضي قدما في النزاع الذي دخل شهره الثالث.



وفي رسالة وجّهها ترامب إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون ورئيس بالإنابة تشاك غراسلي، قال الرئيس الأميركي: "لم يحدث أي تبادل لإطلاق النار بين القوات الأميركية وإيران منذ السابع من نيسان 2026".



وأضاف: "لقد انتهت الأعمال العدائية التي بدأت في 28 شباط 2026"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وصرّح ترامب للصحافيين في قائلا: "لا أعتقد أنّ ما يطلبونه دستوري. مَن يطالبون بهذا الإجراء ليسوا وطنيين"، مضيفا: "لم يطلب أحد هذا الإجراء من قبل، ولم يطالب به أحد قط، فلماذا علينا أن نفعل نحن ذلك؟".



إلى ذلك، أكد ترامب، في خطاب ألقاه في فلوريدا مساء أمس الجمعة، أن لم تنه مبكراً الحصار الذي فرضته على موانئ إيران، مضيفاً: "الوقت في صالحنا".



وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة لن تنهي مواجهتها مع إيران مبكراً "ثم تعود المشكلة للظهور بعد ثلاث سنوات ونضطر للعودة لمعالجتها مجدداً".



وأعلن أن "إيران الآن مدمرة.. وسفن في قاع البحر"، مضيفاً أن "كل قياداتها قتلوا.. وليس لديها قيادة الآن.. من الصعب تحديد من هو القائد في إيران الآن".



كما كشف الرئيس الأميركي أن واشنطن "تواصلت مع إيران أمس الجمعة، إلا أن لم توافق على الطلبات التي تصر عليها الولايات المتحدة.



وأعرب ترامب عن قناعته بأنه لو لم تستهدف الولايات المتحدة برنامج إيران "لكانت دمرت ".

