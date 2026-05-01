عربي-دولي

الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية كلّف طهران خسائر بقيمة 4.8 مليار دولار

Lebanon 24
01-05-2026 | 23:15
الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية كلّف طهران خسائر بقيمة 4.8 مليار دولار
كشف موقع "أكسيوس" الأميركي اليوم السبت أن وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" تقدّر أن الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية كلّف طهران خسائر بقيمة 4.8 مليار دولار.

وأشار الموقع إلى أن الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية حرمها من عائدات نفطية قيمتها 4.8 مليار دولار، الأمر الذي يشكّل ضغطا كبيرا على الحكومة الإيرانية.

ونقل "أكسيوس" عن مسؤولين في "البنتاغون" قولهم، إنه إجمالا، هناك 31 ناقلة نفط مُحمّلة بـ 53 مليون برميل من النفط الإيراني عالقة، بقيمة لا تقلّ عن 4.8 مليار دولار أميركي.

ونظرا لعدم قدرة إيران على ملء ناقلات جديدة بالنفط مع امتلاء مرافق التخزين البرية، فقد بدأت باستخدام ناقلات قديمة كمخازن عائمة.

وقالت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم" في منشور على منصة "إكس"، الخميس الماضي، إنها منعت سفينة تجارية جديدة من كسر الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.

ووفق بيان "سنتكوم": "يوجد حاليا 41 ناقلة تحمل 69 مليون برميل من النفط لا يستطيع النظام الإيراني بيعها. هذا يقدر بأكثر من 6 مليارات دولار لا تستطيع القيادة الإيرانية الاستفادة منها ماليا".

