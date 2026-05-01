بسبب حرب إيران.. تأخير تسليم شحنات أسلحة أميركية لحلفاء أوروبيين

أبلغت حلفاء ‌أوروبيين، من بينهم وبولندا ‌وليتوانيا ‌وإستونيا، بأنه من المتوقع حدوث تأخيرات طويلة في ‌تسليم الأسلحة ‌الأميركية ⁠مع استنزاف الحرب مع للمخزونات، وفق ما ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أمس الجمعة نقلا عن مصادر مطلعة.



وذكرت وكالة " " ⁠الشهر ‌الماضي أن ⁠مسؤولين أميركيين أبلغوا ⁠بعضا من نظرائهم بأن ⁠من المرجح أن تتأخر بعض شحنات الأسلحة المتعاقد عليها سابقا مع استمرار حرب إيران في ‌استنزاف مخزونات الأسلحة.



وأوضحت 3 مصادر مطلعة لـ"رويترز"، أن دولا أوروبية عدة ستتأثر بذلك، ومنها دول البلطيق والدول الاسكندنافية.



وأضافت المصادر أن ‌دولا أوروبية اشترت بعض الأسلحة المعنية في إطار برنامج المبيعات العسكرية الخارجية، لكنها لم تتسلمها بعد.



وبدأت وإسرائيل غارات جوية على إيران في ‌28 شباط الماضي، في حرب أثارت ‌مخاوف لدى بعض ⁠المسؤولين من عدم قدرة صناعة الدفاع الأميركية على تلبية الطلب، واحتمال اضطرارها إلى إبطاء الشحنات إلى عدد من المشترين.









