عربي-دولي

بسبب حرب إيران.. تأخير تسليم شحنات أسلحة أميركية لحلفاء أوروبيين

01-05-2026 | 23:22
أبلغت واشنطن حلفاء ‌أوروبيين، من بينهم بريطانيا وبولندا ‌وليتوانيا ‌وإستونيا، بأنه من المتوقع حدوث تأخيرات طويلة في ‌تسليم الأسلحة ‌الأميركية ⁠مع استنزاف الحرب مع إيران للمخزونات، وفق ما ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أمس الجمعة نقلا عن مصادر مطلعة. 

وذكرت وكالة "رويترز" ⁠الشهر ‌الماضي أن ⁠مسؤولين أميركيين أبلغوا ⁠بعضا من نظرائهم الأوروبيين بأن ⁠من المرجح أن تتأخر بعض شحنات الأسلحة المتعاقد عليها سابقا مع استمرار حرب إيران في ‌استنزاف مخزونات الأسلحة.

وأوضحت 3 مصادر مطلعة لـ"رويترز"، أن دولا أوروبية عدة ستتأثر بذلك، ومنها دول البلطيق والدول الاسكندنافية.

وأضافت المصادر أن ‌دولا أوروبية اشترت بعض الأسلحة المعنية في إطار برنامج المبيعات العسكرية الخارجية، لكنها لم تتسلمها بعد.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية على إيران في ‌28 شباط الماضي، في حرب أثارت ‌مخاوف لدى بعض ⁠المسؤولين الأميركيين من عدم قدرة صناعة الدفاع الأميركية على تلبية الطلب، واحتمال اضطرارها إلى إبطاء الشحنات إلى عدد من المشترين.



