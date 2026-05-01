البنتاغون يسحب 5000 جندي من ألمانيا.. هل تعيد واشنطن تموضعها في أوروبا؟

أعلن "البنتاغون" أن بيت هيغسيث أمر بسحب نحو خمسة آلاف جندي من ألمانيا خلال عام.

وقال المتحدث باسم "البنتاغون"، شون بارنيل، في بيان "نتوقع إتمام عملية الانسحاب خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة".



وأضاف: "يأتي هذا القرار في أعقاب مراجعة شاملة لوضع القوات التابعة للوزارة في ، مع إدراك متطلبات المنطقة والظروف على الأرض".



ويأتي الإعلان بعد تصريح من المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الإثنين، أشار خلاله إلى أن دخلت الحرب في دون أي استراتيجية على الإطلاق.



وردّ الرئيس الأميركي بشنّ هجوم لفظي شرس على ميرتس، قائلا إن المستشار الألماني "لا يعرف ما الذي يتحدث عنه" وإنه "يجب أن يقضي المزيد من الوقت لإنهاء الحرب بين وأوكرانيا".



كذلك قال أيضا إن إدارته "تدرس وتراجع التخفيض المحتمل للقوات في ألمانيا".