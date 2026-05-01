Advertisement
عربي-دولي
أوكرانيا تعزز دفاعاتها في أوديسا ودنيبرو.. وروسيا توسع هجومها
Lebanon 24
01-05-2026
|
23:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعهد الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
الجمعة بتعزيز منظومات الدفاع الجوي في مدينتي أوديسا ودنيبرو الرئيسيتين، وذلك في أعقاب القصف الجوي الروسي المكثف عليهما.
وقال
زيلينسكي
في كلمة مصورة: "ستحصل مدينة دنيبرو على أنظمة رادار إضافية، ومعدات تشويش إلكتروني، فضلاً عن تعزيزات بشرية".
وأضاف أن العمل جارٍ أيضاً على تنفيذ حلول مماثلة لأوديسا، مشيراً إلى أن معدلات اعتراض الصواريخ والمسيرات آخذة في التحسن بالفعل.
ولكنه شدد على "ضرورة زيادة هذه النسب بشكل أكبر"، موضحاً أن الهجمات الروسية المتكررة والواسعة تستهدف إرباك الدفاعات الجوية
الأوكرانية
وإجهادها.
وكانت مدينة دنيبرو، كبرى مدن
جنوب شرق
أوكرانيا
والمركز الصناعي
الرئيسي
في البلاد، قد تعرضت في الأيام الأخيرة لموجات متتالية من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة.
أما المنطقة المحيطة بميناء أوديسا المطل على
البحر الأسود
، فباتت هدفاً شبه يومي للمسيرات الهجومية الروسية.
وتخوض أوكرانيا حرباً مع
روسيا
منذ أكثر من أربع سنوات، تمكنت خلالها من إحلال معدات غربية حديثة بشكل تدرجي محل أنظمتها الجوية القديمة التي يعود تاريخها للحقبة السوفييتية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هجوم روسي بالمسيرات على أوديسا وأضرار كبيرة
Lebanon 24
هجوم روسي بالمسيرات على أوديسا وأضرار كبيرة
02/05/2026 12:13:21
02/05/2026 12:13:21
Lebanon 24
Lebanon 24
العربية: إسرائيل تعزز دفاعاتها حول محطات الطاقة والغاز
Lebanon 24
العربية: إسرائيل تعزز دفاعاتها حول محطات الطاقة والغاز
02/05/2026 12:13:21
02/05/2026 12:13:21
Lebanon 24
Lebanon 24
باستخدام 426 مسيرة وصاروخاً... هجوم روسي واسع على أوكرانيا
Lebanon 24
باستخدام 426 مسيرة وصاروخاً... هجوم روسي واسع على أوكرانيا
02/05/2026 12:13:21
02/05/2026 12:13:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: أوكرانيا وروسيا تبادلتا 193 من أسرى الحرب من كل طرف
Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: أوكرانيا وروسيا تبادلتا 193 من أسرى الحرب من كل طرف
02/05/2026 12:13:21
02/05/2026 12:13:21
Lebanon 24
Lebanon 24
فولوديمير زيلينسكي
البحر الأسود
الأوكرانية
فولوديمير
زيلينسكي
جنوب شرق
الرئيسي
تابع
قد يعجبك أيضاً
عبد العاطي: موقف مصر ثابت لرافض لكل أشكال الإرهاب والتطرف
Lebanon 24
عبد العاطي: موقف مصر ثابت لرافض لكل أشكال الإرهاب والتطرف
04:48 | 2026-05-02
02/05/2026 04:48:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تقليص القوات.. وزير الدفاع الألماني: التعاون مع أميركا وثيق
Lebanon 24
بعد تقليص القوات.. وزير الدفاع الألماني: التعاون مع أميركا وثيق
04:25 | 2026-05-02
02/05/2026 04:25:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يبدّل قواعد المواجهة مع إيران
Lebanon 24
ترامب يبدّل قواعد المواجهة مع إيران
04:00 | 2026-05-02
02/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بتهمة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي.. إيران تعدم شخصين
Lebanon 24
بتهمة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي.. إيران تعدم شخصين
03:40 | 2026-05-02
02/05/2026 03:40:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الروسي يدمر مسيّرة أوكرانية كانت تحلّق باتجاه موسكو
Lebanon 24
الجيش الروسي يدمر مسيّرة أوكرانية كانت تحلّق باتجاه موسكو
03:14 | 2026-05-02
02/05/2026 03:14:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"منطقة بعيدة" تموّل "حزب الله".. ليست إيران وتقرير يحددها
Lebanon 24
"منطقة بعيدة" تموّل "حزب الله".. ليست إيران وتقرير يحددها
16:00 | 2026-05-01
01/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "اغتيال نعيم قاسم".. هذا آخر تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
عن "اغتيال نعيم قاسم".. هذا آخر تقرير إسرائيليّ
15:09 | 2026-05-01
01/05/2026 03:09:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما أصبحت أجمل "تيتا" لبنانية.. وصيفة ملكة جمال لبنان تكشف سر والدتها التي أصبحت "تريند"
Lebanon 24
بعدما أصبحت أجمل "تيتا" لبنانية.. وصيفة ملكة جمال لبنان تكشف سر والدتها التي أصبحت "تريند"
00:23 | 2026-05-02
02/05/2026 12:23:34
Lebanon 24
Lebanon 24
اللبنانية الأولى في زيارة حج إلى سيدة لورد... حضور متواضع وانساني
Lebanon 24
اللبنانية الأولى في زيارة حج إلى سيدة لورد... حضور متواضع وانساني
10:05 | 2026-05-01
01/05/2026 10:05:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"تحذير" إسرائيلي لأميركا يخصّ "حزب الله".. مما يخشى نتنياهو؟
Lebanon 24
"تحذير" إسرائيلي لأميركا يخصّ "حزب الله".. مما يخشى نتنياهو؟
12:00 | 2026-05-01
01/05/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
04:48 | 2026-05-02
عبد العاطي: موقف مصر ثابت لرافض لكل أشكال الإرهاب والتطرف
04:25 | 2026-05-02
بعد تقليص القوات.. وزير الدفاع الألماني: التعاون مع أميركا وثيق
04:00 | 2026-05-02
ترامب يبدّل قواعد المواجهة مع إيران
03:40 | 2026-05-02
بتهمة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي.. إيران تعدم شخصين
03:14 | 2026-05-02
الجيش الروسي يدمر مسيّرة أوكرانية كانت تحلّق باتجاه موسكو
03:07 | 2026-05-02
مسؤول عسكري إيراني: تجدد الحرب مع الولايات المتحدة "احتمال وارد"
فيديو
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
02/05/2026 12:13:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
02/05/2026 12:13:21
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
02/05/2026 12:13:21
Lebanon 24
Lebanon 24
