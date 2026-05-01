أوكرانيا تعزز دفاعاتها في أوديسا ودنيبرو.. وروسيا توسع هجومها

تعهد الرئيس الأوكراني الجمعة بتعزيز منظومات الدفاع الجوي في مدينتي أوديسا ودنيبرو الرئيسيتين، وذلك في أعقاب القصف الجوي الروسي المكثف عليهما.



وقال في كلمة مصورة: "ستحصل مدينة دنيبرو على أنظمة رادار إضافية، ومعدات تشويش إلكتروني، فضلاً عن تعزيزات بشرية".

وأضاف أن العمل جارٍ أيضاً على تنفيذ حلول مماثلة لأوديسا، مشيراً إلى أن معدلات اعتراض الصواريخ والمسيرات آخذة في التحسن بالفعل.

ولكنه شدد على "ضرورة زيادة هذه النسب بشكل أكبر"، موضحاً أن الهجمات الروسية المتكررة والواسعة تستهدف إرباك الدفاعات الجوية وإجهادها.



وكانت مدينة دنيبرو، كبرى مدن والمركز الصناعي في البلاد، قد تعرضت في الأيام الأخيرة لموجات متتالية من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة.



أما المنطقة المحيطة بميناء أوديسا المطل على ، فباتت هدفاً شبه يومي للمسيرات الهجومية الروسية.



وتخوض أوكرانيا حرباً مع منذ أكثر من أربع سنوات، تمكنت خلالها من إحلال معدات غربية حديثة بشكل تدرجي محل أنظمتها الجوية القديمة التي يعود تاريخها للحقبة السوفييتية.