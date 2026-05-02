إدانة عضو سابق في الكونغرس.. تهم فساد ولوبي سري لصالح مادورو

أدانت محكمة أميركية عضوا سابقا في الكونغرس بتهم فساد، على خلفية تشكيل مجموعة ضغط سرية لصالح فنزويلا، في قضية لافتة شهدت إدلاء ماركو روبيو بشهادته، في سابقة نادرة منذ عام 1983.





وقضت هيئة محلفين فدرالية في ميامي بإدانة النائب السابق عن ولاية فلوريدا، ديفيد ريفيرا، بتهم تشمل التآمر لغسل الأموال، وعدم التسجيل كعميل أجنبي، والتهرب الضريبي، إلى جانب اتهامات أخرى.



ومن المقرر أن يصدر الحكم في 22 المقبل.

ووفقا للادعاء، حصل ريفيرا على ملايين الدولارات مقابل إدارة نشاط لوبي لصالح فنزويلا خلال الفترة بين عامي 2017 و2018، في محاولة للتأثير على سياسات إدارة الرئيس تجاه كراكاس.



وأشار المدعون إلى أن نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو استعان بريفيرا لإقناع بتخفيف مواقفه، عبر حشد دعم شخصيات من الحزب الجمهوري.