عربي-دولي

إدانة عضو سابق في الكونغرس.. تهم فساد ولوبي سري لصالح مادورو

Lebanon 24
02-05-2026 | 01:35
أدانت محكمة أميركية عضوا سابقا في الكونغرس بتهم فساد، على خلفية تشكيل مجموعة ضغط سرية لصالح فنزويلا، في قضية لافتة شهدت إدلاء وزير الخارجية ماركو روبيو بشهادته، في سابقة نادرة منذ عام 1983.


وقضت هيئة محلفين فدرالية في ميامي بإدانة النائب الجمهوري السابق عن ولاية فلوريدا، ديفيد ريفيرا، بتهم تشمل التآمر لغسل الأموال، وعدم التسجيل كعميل أجنبي، والتهرب الضريبي، إلى جانب اتهامات أخرى.

ومن المقرر أن يصدر الحكم في 22 تموز المقبل.
ووفقا للادعاء، حصل ريفيرا على ملايين الدولارات مقابل إدارة نشاط لوبي لصالح فنزويلا خلال الفترة بين عامي 2017 و2018، في محاولة للتأثير على سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب تجاه كراكاس.

وأشار المدعون إلى أن نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو استعان بريفيرا لإقناع البيت الأبيض بتخفيف مواقفه، عبر حشد دعم شخصيات من الحزب الجمهوري.
Advertisement
وزير الخارجية

دونالد ترامب

البيت الأبيض

دارة الرئيس

الجمهوري

دونالد

ان بري

ترامب

تابع
