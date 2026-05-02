ترحيل آلاف اليمنيين من أميركا.. هذا ما أعلنه القضاء

منع قاض فيدرالي، الأميركي من المضي قدماً، الأسبوع المقبل، في خططها لإنهاء وضع الحماية القانونية المؤقتة الذي سمح لأكثر من 2800 شخص من اليمن بالبقاء والعمل في .



وأصدر القاضي الاتحادي ديل هو، في "مانهاتن"، هذا القرار، بناء على طلب مجموعة من المواطنين اليمنيين، الذين رفعوا دعوى قضائية ضد قرار وزارة الأمن الداخلي سحب وضع "الحماية المؤقتة"، الذي كان قد منح لهم في السابق، اعتباراً من يوم الاثنين.



وأصدر القاضي الحكم بعد يومين فقط من نظر الأمريكية في طعن الإدارة على أحكام مماثلة حالت دون إنهاء وضع الحماية الذي مُنح لأكثر من 350 ألف شخص من هايتي و6100 من .

Advertisement