الجيش الروسي يدمر مسيّرة أوكرانية كانت تحلّق باتجاه موسكو

أكد عمدة العاصمة الروسية سوبيانين اليوم السبت أن دمرت طائرة مسيرة كانت تحلق باتجاه موسكو.



وكتب سوبيانين في قناته على تطبيق " "، اليوم السبت: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع طائرة مسيرة كانت تحلق باتجاه موسكو. وتعمل هيئات الطوارئ في موقع الحطام".



إلى ذلك، أعلنت أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت، خلال الليلة الماضية، 215 مسيرة أوكرانية في أجواء إقليم كراسنودار وجمهورية ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وفورونيج وكالوغا وكورسك ونوفغورود وأوريول وبسكوف وروستوف وسمولينسك وتفير وتولا، وفوق موسكو وضواحيها، وفوق مياه بحر آزوف والبحر الأسود.







