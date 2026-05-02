بتهمة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي.. إيران تعدم شخصين

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن أعدمت رجلين، اليوم السبت، بتهمة التجسس لصالح ، مع اتهام أحدهما أيضاً بجمع معلومات استخباراتية قرب موقع نطنز في أصفهان بوسط البلاد.



ونقلت عن قوله إن يعقوب كريم بور وناصر بكرزاده أُعدما شنقاً بعد إدانتهما بالتعاون الاستخباراتي مع إسرائيل وجهاز .

وأضافت أن كريم بور سرب معلومات حساسة إلى ضابط في الموساد، بينما اتُهم بكرزاده بجمع معلومات عن شخصيات حكومية ودينية ومواقع رئيسية، بما في ذلك في منطقة نطنز.