خسائر بالمليارات بسبب الحصار البحري.. الخناق الاقتصادي يشتد على ايران

كتب موقع " عربية": يتزايد الضغط الاقتصادي على في ظل تشديد الحصار البحري الذي تفرضه ، وسط مؤشرات على تأثر قطاع بشكل متسارع، وفق تقديرات حديثة صادرة عن الأميركية (البنتاغون).



وبحسب تقرير نقلته منصة "أكسيوس"، فإن إيران تكبدت خسائر تقدّر بنحو 5 مليارات دولار نتيجة القيود المفروضة على صادراتها النفطية، في إطار استراتيجية ضغط أوسع تستهدف تقليص مواردها المالية.



ناقلات عالقة وخسائر متراكمة



يشير التقرير إلى أن نحو 31 ناقلة نفط، محملة بما يقارب 53 مليون برميل، لا تزال عالقة في المياه ، بقيمة تقدر بنحو 4.8 مليار دولار، في تطور يعكس حجم الضغوط على الاقتصاد ، الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط.



ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه تحديات متزايدة في تصدير النفط، نتيجة القيود المفروضة على حركة الملاحة.



مؤشرات على ضغط متصاعد



وفي سياق متصل، أفادت وكالة "بلومبرغ" بعودة ناقلة نفط إيرانية قديمة إلى الخدمة بعد الغياب، في خطوة وصفت بأنها محاولة للتعامل مع أزمة التخزين المتفاقمة.



ورصدت الناقلة، التي تعود إلى عام 1997 وتصنف ضمن ناقلات النفط الخام العملاقة، في ميناء خارك، وهو المرفأ لتصدير النفط الإيراني، بعد أن اختفت لفترة طويلة عن أنظمة التتبع.



وبحسب مصادر متطابقة، فإن إعادة تشغيل الناقلة تعكس محاولات إيرانية لتخفيف الضغط الناتج عن نقص مساحات التخزين، في ظل تكدّس الشحنات وعدم قدرة العديد من الناقلات على مغادرة المنطقة أو تحميل شحنات جديدة.



وتُظهر هذه التطورات حجم الاختناقات التي تواجهها صادرات النفط الإيرانية، مع استمرار القيود البحرية التي تعيق حركة السفن، خصوصا عند المرور عبر مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.

