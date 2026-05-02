بعد تقليص القوات.. وزير الدفاع الألماني: التعاون مع أميركا وثيق

أكد الألماني، بوريس بيستوريوس، على المصالح المشتركة بين والولايات المتحدة بعد إعلان الأخيرة سحب جزئي لقواتها من ألمانيا.



في تصريح لوكالة الأنباء (د ب أ) في برلين: "وجود الجنود في وخاصة في ألمانيا يصب في مصلحتنا ومصلحة ".



وفي الوقت نفسه، أوضح بيستوريوس أن القرار لم يكن مفاجئا، مضيفا أن سحب الولايات المتحدة قوات من أوروبا ومن ألمانيا "كان متوقعا".

وقال بيستوريوس: "نتعاون بشكل وثيق مع الأمريكيين في رامشتاين، وفي جرافنفور، وفي فرانكفورت وأماكن أخرى، من أجل السلام والأمن في أوروبا، ومن أجل ، ولتعزيز الردع المشترك".



وأشار إلى أن الولايات المتحدة لديها في مواقعها داخل ألمانيا أيضا وظائف عسكرية أخرى، من بينها ما يتعلق بمصالحها الأمنية في والشرق الأوسط.