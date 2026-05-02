تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

في منطقة قرب لبنان.. "صندوق أسود" خطير ينتظر إسرائيل!

Lebanon 24
02-05-2026 | 13:00
A-
A+
في منطقة قرب لبنان.. صندوق أسود خطير ينتظر إسرائيل!
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشرت قناة الـ"12" الإسرائيلية تقريراً جديداً ألمحت فيه إلى وجود خيبة أمل في إسرائيل نظراً لبقاء جبهة غزة من دون حل في ظل الحرب المُشتعلة بالشرق الأوسط.

وفي السياق، قالت المديرة العامة السابقة لمكتب رئيس الوزراء، نعمات شولتز، أنه "في لحظة ما، ستنتهي الجبهة المتوترة مع إيران، ومعها سيتلاشى شعور النصر المطلق الذي غمرنا لبرهة من الزمن، وعندما يزول مفعول الأدرينالين، ويحل صمت الواقع محل آثار الحرب، سنستيقظ على صباحٍ لا تزال فيه غزة قائمة، لم تختفِ، ولم تُهزم، والشيء الوحيد المؤكد بشأنها هو استمرار حكم حماس". 

وفي مقال نشرته "القناة 12"، ذكرت شولتز أنه "بالنسبة للإسرائيليين، ربما تراجعت الحرب في غزة عن أجندة وسائل الإعلام، لكن بالنسبة لسكانها، تستمر الحياة في ظل واقع حكم حماس، والدمار الذي لا ينتهي، هذا التناقض يفسر أننا نتصرف وكأن المهمة الظاهرية قد اكتملت، بينما تعيد حماس ترسيخ وجودها، وفي غزة تستمر الكارثة الإنسانية، وهو الجرح المفتوح للمجتمع الإسرائيلي". 

وأشارت أن "الفشل الإسرائيلي في غزة يكمن في جانبين: استراتيجي وأخلاقي، فعندما نتصرف وكأن الحرب قد ولّت، فلا نحل المشكلة، أما العالم فلا يقمعها، حيث يكتسب هذا الألم قوة جديدة عندما ننظر لسكان المناطق المحاصرة، وبعد 3 سنوات من هجوم السابع من تشرين الأول 2023، عاد الكثير من الإسرائيليين إلى نقطة الصفر: نفس الشعور بالهشاشة، ونفس التهديد المستمر، فبدلاً من الأمن المتجدد، وإعادة الإعمار الحقيقية، يواجهون واقعاً لم يتغير، ودليل على أنه بدون خطة سياسية، حتى الإنجازات العسكرية لا تُترجم إلى أمن للإسرائيليين". 

وأكدت أن "هذا الشعور بالفشل لا يتوقف عند الجنوب مع غزة"، وأضاف: "في الشمال، على طول الحدود مع لبنان، يبقى الواقع هشاً، ويتمثل بإطلاق النار يأتي على شكل موجات، وعودة الإسرائيليين للحياة الطبيعية مصحوبة بحالة من عدم اليقين المستمر، ومرة أخرى، نرى النمط نفسه، حيث لم تُغلق الجبهة في غزة، ولا يزال سكانها يدفعون الثمن، وأصبح الخطاب العام أحادي البعد، لأن ثمة شعور بأننا فقدنا القدرة على مواجهة الواقع دون تجاهله، ونفقد الصوت الإسرائيلي الساعي للأمن، وفي المقابل نواجه واقعاً من التخبط والضياع".

وأوضحت أن "الرأي العام الأميركي حسم أمره، ولم يعد بإمكانه غض الطرف عن منطقة منكوبة في غزة، ويريد إنهاءها، ولا يبحث عن نصر كامل؛ بل يبحث عن الإنسانية، يبحث عن نهاية"، مشيرة إلى أن "غزة أصبحت أشبه بصندوق أسود للمجتمع الإسرائيلي"، وتابعت: "وطالما نحن هناك دون هدف سياسي واضح، فإن ذلك لا يقوض شرعيتنا في العالم فحسب، بل يقوض جوهرنا الأخلاقي أيضاً، ويمكننا الاستمرار في الانجراف وراء النجاحات العسكرية ضد إيران ونشوة الحرب، لكن مع شروق شمس اليوم التالي، ستكون غزة بانتظارنا". (عربي21) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تقرير بريطاني يكشف: باحثون يعملون لكشف "صندوق الذكاء الاصطناعي الأسود"
lebanon 24
Lebanon24
02/05/2026 21:26:28 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة اسرائيلية تستهدف اطراف منطقة ابو الأسود جنوب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
02/05/2026 21:26:28 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا ينتظر لبنان بعد "وقف النار"؟ صحيفة أميركية تكشف
lebanon 24
Lebanon24
02/05/2026 21:26:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد المغربي يشكر الركراكي ويعين محمد وهبي مدرباً لـ"أسود الأطلس"
lebanon 24
Lebanon24
02/05/2026 21:26:28 Lebanon 24 Lebanon 24

وسائل الإعلام

الشرق الأوسط

الإسرائيلية

الإسرائيلي

في إسرائيل

سنوات من

الجبهة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:09 | 2026-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:23 | 2026-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:16 | 2026-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:34 | 2026-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
13:34 | 2026-05-02
Lebanon24
14:00 | 2026-05-02
Lebanon24
12:00 | 2026-05-02
Lebanon24
11:23 | 2026-05-02
Lebanon24
11:00 | 2026-05-02
Lebanon24
10:53 | 2026-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24