قد يمتدّ لأشهر... ماذا يُخطّط ترامب بشان إيران؟

أفادت وكالة " " أن الرئيس الأميركي يبحث في فرض حصار بحري مطول على قد يمتد لأشهر.

وأشارت الوكالة إلى أن "يورانيوم إيران العالي التخصيب لا يزال مدفونا".

واعتبرت أنه "من المستبعد أن يؤدي استئناف المفاوضات مع إيران لحل سريع وأن هوة الخلاف بين إيران والولايات المتحدة واسعة".

وأضافت: "القيادة الحالية أكثر تشددا ويهيمن عليها والصراع مع إيران قد يتحول إلى صراع "متجمد".

ونقلت "رويترز" عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم: "نتوقع استمرار الوضع الحالي مع إيران لفترة".