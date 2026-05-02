إيران.. إعدام رجلين بتهمة التعامل مع إسرائيل

نفذت السلطات إعداماً بحق رجلين بتهمة التعاون مع جهاز المخابرات (الموساد) خلال الصراع الأخير.



وذكرت وكالة "فارس" أنَّ الرجلين كانا يجمعان معلومات بشأن مواقع حساسة، بما في ذلك منشأة نطنز النووية لصالح .



وكانت أعدمت يوم السبت الماضي رجلا بسبب ما يزعم من علاقاته مع جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ومشاركته في احتجاجات مناهضة للحكومة في يناير.



وقال نشطاء حقوقيون إن إيران تدين الأشخاص في محاكمات مغلقة، بدون السماح للمتهمين بالدفاع عن أنفسهم بشكل صحيح.





وشهدت الفترة الأخيرة العديد من عمليات الإعدام لأشخاص يزعم أنهم جواسيس بالإضافة إلى متظاهرين وأشخاص ينتمون إلى جماعة معارضة إيرانية في المنفى.



