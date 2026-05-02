عربي-دولي

مسؤول إيراني: تجدد الحرب مع أميركا "أمرٌ وارد"

Lebanon 24
02-05-2026 | 07:27
مسؤول إيراني: تجدد الحرب مع أميركا أمرٌ وارد
أعلن مسؤول عسكري إيراني أن تجدد الحرب مع الولايات المتحدة احتمال "وارد".

ونقلت وكالة "أنباء فارس" الإيرانية عن محمد جعفر أسدي، نائب رئيس التفتيش في مقر خاتم الأنبياء، (القيادة المركزية للقوات المسلحة)، قوله إن "تجدد الصراع بين إيران والولايات المتحدة احتمال وارد، وقد أظهرت الوقائع أن الولايات المتحدة لا تلتزم بأي وعود أو اتفاقيات".


وكانت طهران أعلنت، أمس الجمعة، أنها أرسلت عبر باكستان مقترحات جديدة للتفاوض مع واشنطن، دون أن تكشف بنود مقترحها ذاك.

من ناحيته، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه "غير راضٍ" عن المقترحات الإيرانية، مُعرباً عن تشاؤمه بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الإيرانية التي وصفها بأنها "مفككة".

وقال: "لقد حققوا تقدماً، لكنني لست متأكداً من أنهم سيصلون إلى مبتغاهم. أقول إنني لست سعيداً... إنهم يريدون إبرام صفقة، لكنني غير راضٍ".

ويأتي ذلك رغم أن ترامب أعلن في رسالة إلى الكونغرس أنه يعتبر الحرب على إيران "منتهية"، على الرغم من وجود القوات المسلحة الأمريكية في المنطقة.

كذلك، أعلن البيت الأبيض أن إيران لم تعد تشكل ذلك التهديد "النووي والإرهابي" الذي كانت تمثله سابقًا.


وأضاف البيت الأبيض، في بيان، أن "عملية الغضب الملحمي نجحت في تحقيق جميع أهدافها العسكرية في أقل من 6 أسابيع"، مؤكداً أن "إيران لم تعُد لديها الطموحات النووية".
 
Advertisement
