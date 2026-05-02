مسؤول إيراني: تجدد الحرب مع أميركا "أمرٌ وارد"

أعلن مسؤول عسكري إيراني أن تجدد الحرب مع احتمال "وارد".ونقلت وكالة "أنباء فارس" عن محمد جعفر أسدي، التفتيش في مقر خاتم الأنبياء، (القيادة المركزية للقوات المسلحة)، قوله إن "تجدد الصراع بين والولايات المتحدة احتمال وارد، وقد أظهرت الوقائع أن الولايات المتحدة لا تلتزم بأي وعود أو اتفاقيات".وكانت أعلنت، أمس الجمعة، أنها أرسلت عبر باكستان مقترحات جديدة للتفاوض مع ، دون أن تكشف بنود مقترحها ذاك.من ناحيته، أعلن الرئيس الأميركي أنه "غير راضٍ" عن المقترحات الإيرانية، مُعرباً عن تشاؤمه بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الإيرانية التي وصفها بأنها "مفككة".وقال: "لقد حققوا تقدماً، لكنني لست متأكداً من أنهم سيصلون إلى مبتغاهم. أقول إنني لست سعيداً... إنهم يريدون إبرام صفقة، لكنني غير راضٍ".ويأتي ذلك رغم أن أعلن في رسالة إلى الكونغرس أنه يعتبر الحرب على إيران "منتهية"، على الرغم من وجود القوات المسلحة الأمريكية في المنطقة.كذلك، أعلن أن إيران لم تعد تشكل ذلك التهديد " والإرهابي" الذي كانت تمثله سابقًا.وأضاف البيت الأبيض، في بيان، أن "عملية الغضب الملحمي نجحت في تحقيق جميع أهدافها العسكرية في أقل من 6 أسابيع"، مؤكداً أن "إيران لم تعُد لديها الطموحات النووية".