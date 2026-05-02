أعلنت في مصر، اكتشاف بئر جديدة للغاز الطبيعي بمنطقة النيل.



وأوضحت الوزارة أن معدلات إنتاج من البئر الجديدة تُقدر بنحو 50 مليون قدم مكعب يومياً، مشيرة إلى أن الاكتشاف جاء بعد نجاح حفر بئر استكشافية بمنطقة تتولى تشغيلها شركة إيني بالشراكة مع شركة bp .





وتقع البئر بمنطقة غرب أبو ماضي بمحافظة شمالي مصر، على بعد نحو 3 كيلومترات من الشاطئ في مياه ضحلة بعمق يقارب 10 أمتار، وتم الحفر من البر باستخدام "تقنيات متطورة للحفر المائل"، وفق الوزارة، ما ساهم في خفض التكاليف وتعزيز كفاءة العمليات. (روسيا اليوم)



