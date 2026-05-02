الإمارات تعلن عودة حركة الملاحة الجوية إلى وضعها الطبيعي

أعلنت ، السبت، عن عودة حركة الملاحة الجوية إلى وضعها الطبيعي في أجواء ، ورفع الإجراءات الاحترازية التي طبقت موقتا.



وأكدت الهيئة أن القرار جاء عقب تقييم شامل للأوضاع التشغيلية والأمنية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددة على استمرار المتابعة اللحظية لضمان أعلى مستويات السلامة الجوية.



وثمنت الهيئة تعاون المسافرين وشركات الطيران خلال الفترة الماضية، مؤكدة جاهزية فرقها الفنية والتشغيلية للتعامل مع أي مستجدات محتملة.



ووجهت الهيئة الدعوة إلى الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية. (سكاي نيوز عربية)

