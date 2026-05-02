هذا ما سيحدث إذا ضرب زلزال عنيف إسرائيل

ذكر موقع "عربي 21"، أنّ الضربات الصاروخية على المباني ، أظهرت مدى هشاشتها.



وفي هذا السياق، أكد الخبير في شؤون الزلازل الجنرال أريئيل هايمان الباحث الأول في معهد دراسات ، أن " أمام حوادث ليست معزولة، ففي عام 2021، انهار مبنى في مدينة حولون، وقبله بشهر، تم إخلاء مبنى في رامات غان قبيل انهياره، مما يطرح العديد من التساؤلات حول عدد المباني الإسرائيلية، وكم منها سيصمد أمام زلزال متوقع، ولو كان طفيفًا".



وأضاف في مقال في صحيفة " " الإسرائيلية، أن "زلزالا كهذا يضرب إسرائيل سيُسفِر عنه وجود قرابة 28,600 مبنى منهار، و290 ألف مبنى متضرر، ونصف مليون نازح مؤقتًا، و170 ألف نازح دائمًا، ونحو 7 آلاف قتيل، ونحو 9 آلاف جريح بجروح خطيرة، وهذه ليست أرقامًا منفصلة عن الواقع، بل هي الإطار الذي يجب على إسرائيل الاستعداد له لمواجهة عواقب زلزال كبير، وفقًا لقرار حكومي صدر عام 2012".



وأوضح أن وقوع زلزال قوي ومدمر سيؤدي إلى كارثة واسعة النطاق، تهدد الأمن القومي بشكل كبير، لافتا إلى أن تقديرات آلاف الخسائر لا تستند إلى أرقام عشوائية، بل إلى محاكاة إحصائية ضمن برنامج الاستعداد للزلازل في الدولة.



وأشار إلى أن الحسابات غير المباشرة توصلت إلى أرقام مماثلة، إذ أدى زلزال عام 1927 إلى مقتـل نحو 300 شخص، معظمهم في ونابلس والرملة واللد، في وقت كان فيه عدد السكان بين نهر والبحر المتوسط يقارب 700 ألف نسمة.



ويبلغ عدد السكان اليوم نحو 15 مليون نسمة، ما يعني أن الخسائر المتوقعة في زلزال مماثل قد تصل إلى 6500، وهو رقم يتوافق مع التقديرات المعتمدة ضمن استعدادات الدولة.



وأضاف أنه "عندما ينهار مبنى واحد، تمتلك إسرائيل القدرة على التعامل مع الوضع، وقد تجلى ذلك في قصف إيراني تعرضت له مدينة حيفا خلال الحرب الأخيرة عندما أصاب صاروخ باليستي إيراني مبنى سكنيًا أدى لانهياره بشكل كبير، وقد عملت قوات كبيرة من قيادة الداخلية، وفرق الإطفاء والإنقاذ، ونجمة داود الحمراء لساعات طويلة في موقع الانهيار، حتى تم العثور في النهاية على 4 جثث لأفراد عائلة واحدة تحت أنقاض مبنى واحد".



وأضاف: "ماذا سيحدث عندما لا يقتصر الأمر على مبنى واحد في زلزال متوقع؟، لأن قيادة الجبهة الداخلية تمتلك عددًا محدودًا من الإنقاذ، النظامية والاحتياطية، ولن تتمكن من الاستجابة إلا لجزء صغير من المباني، وبطبيعة الحال، ستُوجّه القوات أولًا للمباني العامة، وفي معظم الحالات، لن يكون هناك من يأتي للإنقاذ، وهذا ليس قصورًا محددًا، بل هو قيد متأصّل في العمل، لأنه لا يمكن لأي دولة في العالم أن تمتلك قوة قادرة على إنقاذ الأشخاص المحاصرين، أحياءً كانوا أم أمواتًا، من عشرات الآلاف من المباني في الوقت نفسه".



وأوضح أن "المطلوب ليس كثيرًا، فقط مليار شيكل سنويًا، بما يعادل 0.13% من ميزانية إسرائيل، وبهذا المليار، تستطيع تعزيز بعض المدارس البالغ عددها 1600 مدرسة، لأنها وفقًا لتقرير مراقب الدولة لعام 2018، غير مستعدة للزلازل، وكذلك المستشفيات، التي يشير تقرير 2024 أن 60% منها غير مقاومة للزلازل، أو أن مقاومتها غير معروفة". (عربي 21)

